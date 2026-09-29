Игуманија открила зашто се клетва враћа ономе ко је изговара

Аутор:АТВ редакција
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У свакодневном говору често можемо чути како неко, из бијеса, немоћи или повријеђености, изговара клетве. "Дабогда ти се вратило", "Бог ти судио", "Дабогда дочекао..." само су неке од реченица које људи изговарају у афекту, понекад и не размишљајући о тежини својих ријечи.
Међутим, према ријечима Мати Екатерине, игуманије манастира Орешковица, такве ријечи не треба олако изговарати. Гостујући на ТВ Храм, она је, између осталог, говорила о клетвама и последицама које, према њеном вјерском схватању, могу имати.
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- Није добро да се куне и не ваља то да се ради. Јер у 90 одсто случајева особа која куне, клетве се на њу везују и она се од тога још више разболијева - рекла је Мати Екатерина
Игуманија је клетве описала као посебно опасну појаву и повезала их са, како је навела, "злим духовима" и "нечастивим силама".
- Клетве су гадна ствар, клетве су производ злих духова, нечастивих сила. Оне су увијек повезане са самољубљем, ароганцијом, гордошћу. И никада смирен човјек неће клети. Он ће славити Бога, а горд ће увијек клети - рекла је она.
Према њеним ријечима, иза потребе да се другоме пожели зло често стоје осјећања попут гордости и недостатка љубави.
- Значи, та жена је горда, нема љубави и није захвална - закључила је Мати Екатерина, говорећи о особи која прибјегава клетвама.
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Њене ријечи поново отварају питање колико олако у свакодневном животу изговарамо тешке ријечи. И док се клетве у народном говору често користе као израз беса или немоћи, црквено учење на њих гледа другачије - као на нешто чега се човјек треба клонити и умјесто жеље за туђим злом бирати молитву, мир и праштање.
(Курир)
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