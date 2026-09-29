Србин ухапшен на њемачкој граници: Полиција открила шокантне детаље

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка савезна полиција је у петак увече ухапсила 54-годишњег држављанина Србије за којим је била расписана међународна потјерница ради изручења црногорским властима.
У Црној Гори је осуђен на три године и четири мјесеца затвора.
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Србин је у недјељу путовао из Холандије кроз Њемачку када је заустављен и контролисан у Емсбирену око 22:10 у оквиру појачаних граничних контрола.
Током провјере идентитета 54-годишњака, откривено је да је за њим расписана међународна потјерница. У Црној Гори је осуђен на три године и четири мјесеца затвора због примања мита. Остало му је још двије године и осам мјесеци служења казне.
Након ноћи проведене у полицијском притвору, изведен је пред судију Окружног суда у Мепену, након чега му је одређен притвор.
Надлежно јавно тужилаштво у Олденбургу сада је преузело даљи поступак изручења Црној Гори.
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Такође, против Србина је покренут и кривични поступак због вожње без возачке дозволе.
(Информер)
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