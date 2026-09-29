Плата до 49.000 ера годишње: Траже раднике који говоре српски језик

Аутор:АТВ редакција
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Аустријске компаније траже раднике који говоре српски или хрватски. За поједине послове почетна плата иде до 49.000 евра бруто годишње.
Актуелни огласи показују да се такви радници траже у логистици, администрацији, пословној подршци и техничким занимањима, док за поједине позиције почетна бруто годишња плата иде и до 49.000 евра.
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Поред њемачког и енглеског језика, поједине аустријске компаније траже и познавање језика са простора Балкана, нарочито када посао укључује комуникацију са клијентима, возачима или пословним партнерима из југоисточне Европе.
Послови нису ограничени само на Беч. Међу актуелним огласима налазе се радна мјеста у Виенер Нојдорфу, Велсу и другим дијеловима Аустрије, пише "Кроатив".
Компанија ЛКВ ВАЛТЕР у Виенер Нојдорфу тражи Транспорт Менаџера за међународну организацију транспорта.
Услов је веома добро знање српског уз њемачки или енглески језик. За ову позицију претходно искуство није обавезно, а компанија предвиђа обуку.
Почетна бруто годишња плата износи 43.800 евра, односно око 3.650 евра бруто мјесечно када се годишњи износ подијели на 12 мјесеци.
Посао је предвиђен за пуно радно вријеме, а међу погодностима се наводе могућност рада од куће и флексибилно радно вријеме.
Још једна занимљива понуда долази из Велса.
Компанија Митутојо Аустриа тражи запосленог за позицију Оперерејшнал Бизнис Сервис Спешалист за тржиште југоисточне Европе.
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Кандидат треба да говори њемачки и енглески језик на нивоу Б2, као и српски и хрватски језик на нивоу Б2.
За ову позицију наведена је почетна бруто годишња плата од најмање 49.000 евра, што одговара износу од око 4.083 евра бруто мјесечно када се годишња плата подијели на 12 мјесеци.
Предвиђен је и хибридни модел рада, односно могућност обављања дијела посла од куће.
Познавање језика Балкана појављује се и у огласима за канцеларијске и административне послове у Бечу.
У појединим случајевима српски или хрватски нису основни услов, већ се наводе као додатна предност.
Такво знање може бити посебно значајно на радним мјестима гдје запослени свакодневно комуницирају са клијентима различитог поријекла или сарађују са тржиштима југоисточне Европе.
Потражња постоји и за техничка занимања.
У једном од актуелних огласа за радно место ЛКВ механичара наведена је почетна бруто сатница од 17,66 евра, уз могућност веће зараде у зависности од искуства и квалификација.
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Међу језицима који се наводе у огласу су хрватски и српски.
Код оваквих послова, међутим, познавање језика представља само дио услова. Важни су и стручна спрема, искуство и одговарајуће техничке квалификације.
Актуелни огласи показују да се српски и хрватски могу пронаћи као тражени или пожељни језици на различитим позицијама:
Посебно су занимљиви послови повезани са тржиштем југоисточне Европе, гдје познавање језика може бити директно повезано са свакодневним радним задацима.
Иако се у огласима траже српски или хрватски то углавном не значи да њемачки језик није потребан.
За поједине позиције тражи се комбинација њемачког, енглеског и једног или више језика са Балкана.
Код неких послова довољан је одређени ниво њемачког, док се код других очекује добро или веома добро познавање језика.
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Због тога кандидати који говоре српски или хрватски, а истовремено имају добро знање њемачког или енглеског, могу одговарати профилу који поједини послодавци траже.
Разлика у зарадама показује колико посао и квалификације утичу на примања.
За Транспорт Менаџера у Виенер Нојдорфу наведена је почетна бруто плата од 43.800 евра годишње, док се за позицију у Митутојо Аустриа наводи најмање 49.000 евра бруто годишње.
Код техничких занимања зарада се може исказивати по сату, па је у једном од огласа наведено 17,66 евра бруто по сату.
Важно је нагласити да су наведени износи бруто зараде, а стварни износ који запослени добија на рачун зависи од пореза, радног времена, квалификација и других услова запослења.
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Актуелни огласи тако показују да се српски, хрватски и босански језик појављују као конкретна предност на различитим пословима у Аустрији, посебно тамо гдје компаније послују са тржиштем југоисточне Европе.
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