Возио без положеног возачког испита, а дугује чак 4.450 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Козарцу одузела је скупоцјени "мерцедес" од возача А.С. из Градишке, након што га је зауставила и утврдила да је за волан сјео прије него што је уопште положио возачки испит.
Детаљним провјерама утврђено је да је ријеч о бахатом возачу и вишеструком повратнику у чињењу најтежих саобраћајних прекршаја.
Овај возач из Градишке годинама је игнорисао саобраћајна правила, а у регистру неплаћених капацитата накупио је енорман дуг од чак 4.450 КМ.
Полиција је привремено одузела "мерцедес" због бојазни да ће возач поновити прекршај и наставити да угрожава све учеснике у саобраћају.
Против А.С. следи захтјев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом.
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