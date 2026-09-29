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Возио без положеног возачког испита, а дугује чак 4.450 КМ

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29.09.2026 09:52

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Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Полиција у Козарцу одузела је скупоцјени "мерцедес" од возача А.С. из Градишке, након што га је зауставила и утврдила да је за волан сјео прије него што је уопште положио возачки испит.

Детаљним провјерама утврђено је да је ријеч о бахатом возачу и вишеструком повратнику у чињењу најтежих саобраћајних прекршаја.

Овај возач из Градишке годинама је игнорисао саобраћајна правила, а у регистру неплаћених капацитата накупио је енорман дуг од чак 4.450 КМ.

Полиција је привремено одузела "мерцедес" због бојазни да ће возач поновити прекршај и наставити да угрожава све учеснике у саобраћају.

Против А.С. следи захтјев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом.

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Тагови :

одузето возило

казне

Козарац

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