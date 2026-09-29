У судару два аутомобила повријеђено шест особа

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се у понедјељак догодила у Мостару повријеђено је шест особа, од којих је једна задобила тешке тјелесне повреде, саопштили су из МУП-а ХНК.
Несрећа се догодила око 16:00 сати на ракрсници Рударске улице и Студентског моста, а у њој су учествовали А. М. (1991) који је управљао возилом Голф 7 и Т. А. (1997) који је управљао возилом Голф 6.
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Тешке тјелесне повреде задобио је М. Б. (1964), сувозач у возилу Голф 7. Лакше су повријеђени сапутници из истог возила С. М. (1993), А. Б. (1997) и С. Б. (1961), као и А. Ч. (1998), сувоазч из другог аутомобила.
На мјесту несреће обављен је увиђај.
(Јабука.тв)
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