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Језива тајна "гробља живих": Ово су урадили студенту Кембриџа

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29.09.2026 09:27

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Мушкарац руку везаних за столицу.
Фото: Unsplash/Jose P. Ortiz

Италијански суд осудио је египатске званичнике због отмице и језиве тортуре студента Кембриџа.

Ђулио је мучен до смрти јер су га грешком сматрали шпијуном, а пресуда је стигла након деценије борбе.

Тијело несрећног младића пронађено је поред пута са застрашујућим повредама, а италијански тужиоци успјели су изборити историјску пресуду у одсуству, упркос томе што је Египат годинама одбијао сарадњу и опструисао истрагу.

Стављен на муке у "гробљу живих"

Ређени је боравио у Египту ради истраживања о независним синдикатима и условима рада, што је изазвало параноју међу тамошњим службама безбједности. Након што је нестао 25. јануара 2016. године, ухапшен је и пребачен у злогласни затвор.

Обдукција спроведена у Риму открила је језиве детаље четородневне тортуре:

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Младић је имао опекотине од цигарета, поломљене зубе, преломе костију и ране од бичевања по табанима.

Сваки прст на свим екстремитетима му је био смрскан, а смрт је наступила када су му мучитељи сломили врат.

Пресуда након деценије борбе за правду

Италијански суд осудио је мајора Магдија Ибрахима Абделала Шарифа, пуковника Ухсама Хелмија и Атара Камела Мохамеда Ибрахима, док је четврти оптужени ослобођен.

Адвокат породице Ређени изјавила је да ова пресуда шаље јасну поруку свим ауторитарним режимима да је људско достојанство неприкосновено. Иако су египатске власти демантовале сваку повезаност са овим злочином, римско тужилаштво је истакло да је случај успјешно извучен из правне блокаде у коју је требало да буде потопљен, преноси Сан.

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Тагови :

мучење

истрага

Италија

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