Аутомобил слетио са пута, па се запалио: Ватрогасци извлачили путнике

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у новопазарском насељу Избице, када је једно возило, из за сада неутврђених разлога, слетјело са пута, након чега је избио пожар.
Према првим информацијама, пламен је захватио аутомобил, а на лице мјеста одмах су упућене ватрогасно-спасилачке екипе, које су интервенисале и помогле у спасавању особа које су се налазиле у возилу.
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Према ријечима једног од очевидаца, у тренутку доласка спасилаца у аутомобилу су се налазиле двије особе. Оне су безбједно извучене из возила, након чега су превезене у болницу ради прегледа и указивања љекарске помоћи.
- Када су на лице мјеста стигли ватрогасци, у возилу су биле двије особе. На сву срећу, безбједно су извучене и превезене у болницу. Нису животно угрожене - рекао је за РИНУ један од очевидаца.
На мјесту незгоде обављен је увиђај, а истрага би требало да утврди све околности које су претходиле инциденту, као и тачан узрок због којег је аутомобил слетио са пута.
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Такође ће бити утврђено како је дошло до избијања пожара на возилу. Више детаља о незгоди биће познато након завршетка свих провера надлежних органа.
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