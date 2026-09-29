Дијете у вртићу из ранца извадило напуњен пиштољ: Ухапшен отац

Аутор:АТВ редакција
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Дијете предшколског узраста извадило је из ранца напуњен пиштољ у вртићу у граду Кантон на југоистоку Мичигена, а отац дјетета, полицајац по струци, приведен је до краја истраге, саопштио је начелник полиције Џозеф Бајали.
"Нико није повријеђен у инциденту, а полиција је похвалила особље вртића због брзе реакције којом су осигурали безбједност све дјеце", рекао је Бајали на конференцији за новинаре.
Бајали је изјавио да је отац дјетета који је приведен полицајац из сусједне полицијске управе, и да тај пиштољ није био његово службено оружје.
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"Не мислим да је било лоше намјере код дјетета ни родитеља. Мислим да се све заиста своди на немарно чување ватреног оружја, на то да морамо да обезбиједимо мјесто гдје се оружје налази тако да оно није доступно било коме", истакао је Бајали, преноси Срна.
Он је додао да је вртић већ имао добар ниво безбједности, али да ће пооштрити своје процедуре и почети да претреса све ранчеве.
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