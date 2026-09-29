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Дијете у вртићу из ранца извадило напуњен пиштољ: Ухапшен отац

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29.09.2026 10:51

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Дијете предшколског узраста извадило је из ранца напуњен пиштољ у вртићу у граду Кантон на југоистоку Мичигена, а отац дјетета, полицајац по струци, приведен је до краја истраге, саопштио је начелник полиције Џозеф Бајали.

"Нико није повријеђен у инциденту, а полиција је похвалила особље вртића због брзе реакције којом су осигурали безбједност све дјеце", рекао је Бајали на конференцији за новинаре.

Бајали је изјавио да је отац дјетета који је приведен полицајац из сусједне полицијске управе, и да тај пиштољ није био његово службено оружје.

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"Не мислим да је било лоше намјере код дјетета ни родитеља. Мислим да се све заиста своди на немарно чување ватреног оружја, на то да морамо да обезбиједимо мјесто гдје се оружје налази тако да оно није доступно било коме", истакао је Бајали, преноси Срна.

Он је додао да је вртић већ имао добар ниво безбједности, али да ће пооштрити своје процедуре и почети да претреса све ранчеве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Америка

хапшење

пиштољ

Вртић

Дијете

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