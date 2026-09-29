Четири комбинације боја које су највећи тренд јесени

Аутор:АТВ редакција
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Ако тражите начин да освјежите своју јесењу гардеробу, боје су одлична полазна тачка. Ипак, није ријеч само о одабиру једне боје за нови џемпер, јакну или торбу – ако заиста желите да оставите утисак, кључ је у комбинацији боја.
Који су то парови боја тренутно популарни и како те комбинације уклопити у свакодневни стил?
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Јарке боје су свуда ове јесени, а стилисткиња Валерија Лихова савјетује комбиновање смелих нијанси са неутралним тоновима.
Упечатљиви плави џемпер сигурно ће привући погледе, док опуштене сиве панталоне, мала сива торба и танак сиви каиш омогућавају горњем дијелу одјеће да дође до изражаја.
- Сива боја ублажава плаву, а да је притом не чини блиједом. Када је нека боја тако интензивна, дозволите неутралној нијанси да је уоквири, умјесто да се са њом надмеће.”
Лихова такође препоручује комбинацију топлебраон и јаркоцрвене боје.
- Уз браон боју, црвена дјелује богатије и озбиљније него уз црну.
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Овај неочекивани дуо посебно добро изгледа у комбинацији браон свилене сукње и кратког џемпера јарко црвене боје. Добићете одјевну комбинацију која је савршена за посао, али и све оне прилике када желите да одмах оставите упечатљив утисак.
Нијанса жуте боје налик путеру актуелна је током цијеле године, а биће у центру пажње и током јесени. За разлику од прољећа и љета, када се ова боја често комбиновала са крем и свјетлијим тоновима, Лихова за јесен препоручује комбинацију са тамнијом нијансом, попут тегет. Понесите кардиган у њежно жутој боји и елегантне тегет панталоне и сигурно ће погледи бити на вама.
- Жута боја у близини лица уноси свјетлост у ваш изглед – што ћете посебно цијенити како дани постају краћи и мрачнији.
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Ако стално размишљате о упечатљивим бојама, али у посљедњем тренутку одустајете од њих, покушајте да их комбинујете са блажим нијансама како бисте ублажили изглед одјевне комбинације. Лихова као основу предлаже кардиган у љубичастој боји и панталоне у камел боји.
- Камел боја чини љубичасту изненађујуће погодном за дневне комбинације - каже она за Реал Симпле.
(Новости Магазин)
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