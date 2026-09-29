Тврђава коју ни Наполеон није покорио: Ово је легендарни бедем Српске

Аутор:АТВ редакција
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Клобук се налази на самој граници Херцеговине са Црном Гором, а ово мјесто било је упориште великих свјетских историјских збивања у протеклих неколико вијекова.
Истоимени Стари град тврђава најстарији је на просторима БиХ, а под његове зидове у прошлости су стизале чак и Наполеонове трупе, што свједочи о његовом изузетном стратешком и историјском значају.
"Основан је у IX вијеку, од када је у континуитету у саставу Српске средњовијековне државе. На старом граду Клобуку постоје и гробови косовских јунака, а због жестоког отпора Турцима неки историчари га називају и Српском Масадом. Данас се ту налазе само остаци бедема из турског периода, кад је овај стари град коначно заузела и разорила Аустроугарска", навели су из Туристичке организације Републике Српске.
Данас остаци ове моћне тврђаве представљају неизбјежну тачку за све љубитеље историје, легенди и културног насљеђа Херцеговине.
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