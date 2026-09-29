Претреси у Неуму због незаконитог одлагања отпада из Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Федерална управа полиције од јутрос претреса просторије општине Неум и комуналног предузећа и привремено изузима документацију која би могла да послужи као доказ у истрази незаконитог одлагања отпада из Хрватске на подручју неумског подручја.
Општина Неум има споразум о одлагању отпада из дубровачког подручја, али је, према информацијама које се провјеравају, седмично у неумско подручје довожена и до 20 пута већа количина отпада од предвиђене споразумом.
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Истражиоци провјеравају околности под којима је отпад из Хрватске допреман у БиХ и одлаган на подручју Неума.
Акција се спроводи по наредби Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала, пренијели су федерални медији.
(Срна)
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