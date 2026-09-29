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Претреси у Неуму због незаконитог одлагања отпада из Хрватске

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29.09.2026 13:16

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Федерална управа полиције од јутрос претреса просторије општине Неум и комуналног предузећа и привремено изузима документацију која би могла да послужи као доказ у истрази незаконитог одлагања отпада из Хрватске на подручју неумског подручја.

Општина Неум има споразум о одлагању отпада из дубровачког подручја, али је, према информацијама које се провјеравају, седмично у неумско подручје довожена и до 20 пута већа количина отпада од предвиђене споразумом.

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Истражиоци провјеравају околности под којима је отпад из Хрватске допреман у БиХ и одлаган на подручју Неума.

Акција се спроводи по наредби Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала, пренијели су федерални медији.

(Срна)

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Тагови :

Неум

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одлагање отпада

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