Како избјећи рекламе на Јутјубу?

Аутор:АТВ редакција
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Ако у посљедње вријеме гледате видео снимке на Јутјубу са телефона, рачунара или паметног телевизора, сигурно сте примјетили да су рекламе постале неподношљиве.
Умјесто једне кратке рекламе на почетку, сада вас редовно сачекају двије везане рекламе које не можете да прескочите, а прекидање видеа у сред реченице постало је уобичајено.
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Гугл је озбиљно поострио своју политику и практично приморава кориснике да уплате мјесечну претплату за Јутјуб Премиум. Поред тога, започели су масовну блокаду класичних блокатора реклама на рачунарима.
Ипак, не морате давати новац сваког месеца ако желите мирно гледање садржаја. Постоји неколико потпуно легалних и бесплатних трикова помоћу којих можете гледати снимке без досадних прекида.
Ако Јутјуб гледате преко класичне апликације на телефону или преко Хроме прегледача на рачунару, рекламе су неизбежне. Међутим, рјешење је изненађујуће једноставно.
Довољно је да на телефон или рачунар инсталирате Браве прегледач. Овај прегледач у себи већ има уграђену напредну заштиту која аутоматски блокира све огласе и скрипте за праћење. Када преко њега отворите Јутјуб, видео снимци се учитавају тренутно, без иједне рекламе на почетку или у средини снимка.
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Додатна предност на телефону јесте то што вам овај прегледач омогућава и слушање музике са Јутјуба у позадини док вам је екран закључан.
Корисници Андроид телефона могу блокирати огроман дио реклама широм целог система без инсталирања било каквих сумњивих апликација.
Све што треба да урадите јесте сљедеће:
Отворите Подешавања (Settings) на телефону.
Идите на Везе (Connections) или Мрежа и интернет.
Пронађите опцију Приватни ДНС (Private DNS).
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Изаберите опцију за ручни унос и упишите адресу: dns.adguard.com.
Сачувајте подешавања.
Ова измјена усмјерава ваш интернет саобраћај кроз бесплатни филтер који аутоматски сече рекламе у многим апликацијама и веб сајтовима.
Рјешење за Смарт ТВ и Андроид ТВ боксеве:
Гледање Јутјуба на паметном телевизору зна да буде најиритантније јер рекламе трају најдуже. Уколико користите телевизор са Андроид ТВ оперативним системом или Фирестицк уређај, постоји одлична бесплатна алтернатива.
Апликација под називом СмартТубе је бесплатан програм направљен специјално за паметне телевизоре. Она у потпуности уклања све Јутјуб рекламе, а има и опцију да аутоматски прескаче спонзорисане делове унутар самих видео снимака. Захтева кратку инсталацију преко УСБ меморије или преузимање преко апликације Downloader, али након тога пружа потпуно мирно гледање на великом екрану.
Хроника
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Савјет за власнике обичних паметних телевизора: Ако гледате Јутјуб преко фабричке апликације на телевизору који нема Андроид систем, најлакши трик је да повежете телефон са телевизором преко опције “Cast” и пустите видео из Браве прегледача на телефону.
(Телеграф)
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