Logo

Најстарији човјек у Србији напунио 106 година: Женио се 5 пута, посљедњи пут у 86. години

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 13:34

Коментари:

0
Вукосав Ђорђевић из Зајечара најстарији човјек у Србији напунио 106 година.
Фото: YouTube/Screenshot/ZA Media

Вукосав Ђорђевић из Зајечара, званично најстарији грађанин Србије, прославио је 106. рођендан.

Доброг је здравља и очуваног ума, мада се отежано креће.

лабораторија Нермин Хусеини

Хроника

Хусеини оптужен за узгој канабиса у пет лабораторија

Како каже, цијелог живота је вриједно радио, прво у Жељезници док се није пензионисао 1977. али чак и по одласку у пензију, његов радни вијек се није завршио, па је наставио да ради на грађевини. Складно томе, сматра да је управо рад тајна за дуговјечност.

– Онај ко је љенчарио, њега нема давно, а ко је радио и ко се трудио да ради, он је богами поживио дуже. Ја нисам стајао никако – рекао је Вукосав.

Најстарији Србин се женио 5 пута, посљедњи пут прије 2 деценије, односно у 86. години – да старост не би провео сам. Има четворо дјеце, 5 унука и праунука.

Најстарији син Мирољуб има 82 године и како каже увијек је ту када позове да му помогне у свему шта му је потребно.

Полиција ФБиХ

Хроника

Претреси у Неуму због незаконитог одлагања отпада из Хрватске

Дјед Вукосав и даље обиљежава све државне празнике и редовно излази на биралишта у Зајечару и примјер је свима нама да су рад, ведар дух и одговорност прави рецепт за дуг и испуњен живот.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дуговјечност

Србија

Зајечар

Вукосав Ђорђевић

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Брачни пар ухапшен због експлоатације и злостављања малољетника

1 д

0
МУП Српске

Бања Лука

Обустава саобраћаја у једном бањалучком насељу

1 д

0
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Република Српска

Зељковић најавио нови вид помоћи породицама са четворо и више дјеце

1 д

0
Резултати истраживања у Изборној јединици 9

Република Српска

Истраживање "Metricsa": Ово су резултати у Изборној јединици 9

1 д

13

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Мотоциклиста трагично изгубио живот на Крстовдан: "Издахнуо је на свети празник"

1 д

0
Полиција Србија

Србија

Аутомобил слетио са пута, па се запалио: Ватрогасци извлачили путнике

1 д

0
Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство

Србија

Дијете (10) повријеђено на тротинету након судара са аутомобилом

1 д

0
Ауто брзо вози на путу.

Србија

Дивљао на ауто-путу 214 км/х: Ево колику казну је добио

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима