Најстарији човјек у Србији напунио 106 година: Женио се 5 пута, посљедњи пут у 86. години

Аутор:АТВ редакција
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Вукосав Ђорђевић из Зајечара, званично најстарији грађанин Србије, прославио је 106. рођендан.
Доброг је здравља и очуваног ума, мада се отежано креће.
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Како каже, цијелог живота је вриједно радио, прво у Жељезници док се није пензионисао 1977. али чак и по одласку у пензију, његов радни вијек се није завршио, па је наставио да ради на грађевини. Складно томе, сматра да је управо рад тајна за дуговјечност.
– Онај ко је љенчарио, њега нема давно, а ко је радио и ко се трудио да ради, он је богами поживио дуже. Ја нисам стајао никако – рекао је Вукосав.
Најстарији Србин се женио 5 пута, посљедњи пут прије 2 деценије, односно у 86. години – да старост не би провео сам. Има четворо дјеце, 5 унука и праунука.
Најстарији син Мирољуб има 82 године и како каже увијек је ту када позове да му помогне у свему шта му је потребно.
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Дјед Вукосав и даље обиљежава све државне празнике и редовно излази на биралишта у Зајечару и примјер је свима нама да су рад, ведар дух и одговорност прави рецепт за дуг и испуњен живот.
(Блиц)
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