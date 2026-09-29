Марина отета са пет година и остављена у џунгли: Тврди да су је одгајали мајмуни

Аутор:АТВ редакција
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Прича о Марини Чeпман, Британки рођеној у Колумбији, звучи попут сценарија за холивудски филм, а њена невјероватна драма у џунгли већ деценијама фасцинира свјетску јавност.
Након што је као петогодишња дјевојчица отета из породичног дома 1954. године, отимачи су је оставили дубоко у колумбијској џунгли, гдје је, да би преживјела, морала да научи живот међу дивљим животињама, преноси Стил.
О свом искуству и начину на који је успела да сарађује са мајмунима да би опстала, Марина је кроз своја сведочења и књигу пренијела потресне детаље:
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"Једног тренутка чучала сам на голој земљи, играла се... Сљедећег тренутка, видјела сам бљесак црне руке и бијеле тканине, која ми је прекривала лице. Док сам се трзала од изненађења и ужаса, осјетио се оштар мирис хемикалије. Моја посљедња мисао била је једноставна: умријећу. Када сам се пробудила, била сам у задњем дијелу камиона са другом престрављеном дјецом."
"Прво ми је само један мајмун пришао и боцнуо ме, а онда је дошао још неки. Био је то лијеп осјетити нешто у том тренутку, само сам заборавила да заплачем... Послије неког времена су ме прихватили."
Данас, у средњим седамдесетим годинама, Марина живи у Великој Британији са породицом, а своју фасцинантну причу овековечила је у autobiografiji „Дјевојка без имена“ и кроз стручни документарац National Geographic-а.
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