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Марина отета са пет година и остављена у џунгли: Тврди да су је одгајали мајмуни

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29.09.2026 14:32

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Марина отета са пет година и остављена у џунгли: Тврди да су је одгајали мајмуни
Фото: Sebastian Voortman/Pexels

Прича о Марини Чeпман, Британки рођеној у Колумбији, звучи попут сценарија за холивудски филм, а њена невјероватна драма у џунгли већ деценијама фасцинира свјетску јавност.

Након што је као петогодишња дјевојчица отета из породичног дома 1954. године, отимачи су је оставили дубоко у колумбијској џунгли, гдје је, да би преживјела, морала да научи живот међу дивљим животињама, преноси Стил.

О свом искуству и начину на који је успела да сарађује са мајмунима да би опстала, Марина је кроз своја сведочења и књигу пренијела потресне детаље:

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"Једног тренутка чучала сам на голој земљи, играла се... Сљедећег тренутка, видјела сам бљесак црне руке и бијеле тканине, која ми је прекривала лице. Док сам се трзала од изненађења и ужаса, осјетио се оштар мирис хемикалије. Моја посљедња мисао била је једноставна: умријећу. Када сам се пробудила, била сам у задњем дијелу камиона са другом престрављеном дјецом."

"Прво ми је само један мајмун пришао и боцнуо ме, а онда је дошао још неки. Био је то лијеп осјетити нешто у том тренутку, само сам заборавила да заплачем... Послије неког времена су ме прихватили."

Данас, у средњим седамдесетим годинама, Марина живи у Великој Британији са породицом, а своју фасцинантну причу овековечила је у autobiografiji „Дјевојка без имена“ и кроз стручни документарац National Geographic-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мајмун

Отмица

животне приче

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