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АВЦРС и Град Градишка: Подршка филмској продукцији и развоју филмске индустрије

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29.09.2026 15:18

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АВЦРС и Град Градишка: Подршка филмској продукцији и развоју филмске индустрије
Фото: Instagram / AVCRS

Директор Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су Споразум о сарадњи, којим је предвиђено да градске установе, предузећа и организације пруже подршку продукцијама које се одлуче за снимање на територији Градишке.

Подршка ће се огледати у логистици, коришћењу расположивих капацитета и другим облицима сарадње, што ће продукцијама олакшати реализацију снимања и допринијети смањењу трошкова филмске производње.

Директорка АВЦРС Ања Илић нагласила је да је овакав вид сарадње од великог значаја за пројекте које Центар подржава, јер укључивање локалне заједнице омогућава да се кроз логистичку и другу подршку аудио-визуелна дјела успјешније реализују и доведу до краја.

Градоначелник Аџић истакао је да је први дугометражни играни филм већ снимљен на подручју Градишке, те да филмска продукција представља прилику за промоцију Градишке и њених потенцијала, али и за даљи развој филмске индустрије Републике Српске.

Подршку снимањима пружаће и Цивилна заштита Градишка, чији је шеф Одсјека Слободан Кнежевић потврдио да су сви њихови расположиви капацитети на располагању продукцијама. Опрема Цивилне заштите и раније је коришћена за потребе снимања филмова.

Потписани споразум представља примјер сарадње локалне заједнице и филмског сектора, а из АВЦРС-а је поручено да би овај модел сарадње могле слиједити и друге локалне заједнице у Републици Српској.

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Тагови :

Аудио-визуелни центар

Градишка

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