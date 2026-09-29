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Постоје докази да је Моџтаба Хамнеи жив?

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29.09.2026 15:59

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Постоје докази да је Моџтаба Хамнеи жив?
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Докази које посједује Вашингтон указују на то да је ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи жив, изјавио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.

"Нисам га видио пред камерама у скорије вријеме, али докази које имамо указују на то да је жив", рекао је Венс.

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је крајем августа да је Хамнеи вјероватно жив, али да је тешко повријеђен.

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Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је прошле седмице Си-Би-Ес њузу да је врховни вођа потпуно здрав.

Западни медији раније су спекулисали да је Хамнеи мртав или тешко повријеђен.

Исламска Република је у више наврата одбацила такве наводе.

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Тагови :

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Џеј Ди Венс

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