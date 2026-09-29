Путин са Додиком и Минићем: Односи Русије и Српске братски, наметања са стране, сматрамо неприхватљивим

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Предсједник Руске Федерације Владимир Путин истакао је на састанку у Кремљу са премијером Републике Српске Савом Минићем и предсједником Милорадом Додиком да су односи Русије и Српске братски и да ће се радити на њиховом јачању.
"Драго ми је да вас видим. Ове године је делегација Републике Српске учествовала на обиљежавању Дана побједе. Наши односи су братски и ми ћемо наставити да радимо на њиховом јачању", рекао је Путин на почетку састанка.
Путин је истакао да заједно теже успостављању праведнијег међународног поретка.
Руски предсједник је пожелио успјех владајућој коалицији у Републици Српској на предстојећим општим изборима у БиХ.
"Никакво страно мијешање неће промијенити мишљење становништва. Разумијемо колико је ситуација компликована. Ви знате наше приступе о свему. Још једном вам искрено желимо успјех", рекао је Путин.
Руски предсједник је истакао да му је познато да Срби не траже никакав изузетак за себе мимо било каквих правила.
"Ништа не тражите посебно, већ само извршење донесених одлука. А наметања са стране, кршећи договоре, сматрамо неприхватљивим", рекао је Путин.
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