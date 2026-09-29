Милорад Додик и Саво Минић се састали са Владимиром Путином

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се данас у Москви са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.
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Састанку је присуствовао и шеф Представништва Републике Српске у Русији Душко Перовић.
Још један састанак с предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 29, 2026
Наставак континуиране сарадње, размјена мишљења о свим важним питањима. pic.twitter.com/GBOmn9EAOO
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