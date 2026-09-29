Logo

Милорад Додик и Саво Минић се састали са Владимиром Путином

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 16:21

Коментари:

2
Милорад Додик и Саво Минић се састали са Владимиром Путином
Фото: АТV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се данас у Москви са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

Додик Минић Путин

Република Српска

Додик и Минић са Путином: Нисмо дозволили увођење виза за грађане Руске Федерације

Састанак Додик и Минића са Путином

Додик Минић Путин

Република Српска

Путин са Додиком и Минићем: Односи Русије и Српске братски, наметања са стране, сматрамо неприхватљивим

Састанку је присуствовао и шеф Представништва Републике Српске у Русији Душко Перовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Владимир Путин

Русија

Коментари (2)

Прочитајте више

Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

Република Српска

Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

1 д

1
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик пред сусрет са Путином: На столу гас, војна индустрија и извоз из Српске

1 д

16
Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

Република Српска

Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

1 д

6
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Делегација Српске данас са Путином у Русији

1 д

19

Више из рубрике

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Нису нам битне Бланушине изјаве о састанку са Додиком, битно нам је да се држи договора

1 д

2
Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

Република Српска

Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

1 д

1
Којић: Суљагић измишља приче да би дошао до мјеста амбасадора

Република Српска

Којић: Суљагић измишља приче да би дошао до мјеста амбасадора

1 д

0
Пореска управа: Рок истиче сутра, могуће пријаве по службеној дужности

Република Српска

Пореска управа: Рок истиче сутра, могуће пријаве по службеној дужности

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима