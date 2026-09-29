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Трамп подржао ублажавање санкција Москви

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29.09.2026 16:52

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Трамп подржао ублажавање санкција Москви
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Лист наводи да је амерички специјални изасланик за Бјелорусију Џон Коул представио ту идеју предсједнику прије неколико месеци. Суштина приједлога је да Вашингтон ублажи нека ограничења руској економији у замјену за ослобађање неколико затвореника у Русији.

"План би могао да отвори пут за уносне послове који укључују руску нафту, дизел, ријетке земне минерале и друге робе" пише лист, додајући да је иницијатива још увијек у раној фази и да раније није објављена.

Лист истиче да је Коул тестирао тај приступ у Бјелорусији и да, уз одобрење предсједника Доналда Трампа, планира да покуша "исти трик" са Русијом.

Трамп је рекао да су САД спремне да купују калијумско ђубриво од Бјелорусије.

"Суштина свега овога је постизање мира", рекао је Коул листу.

Он је додао да би већа интеракција и "што више компромиса" око економских питања, затвореника или других проблема могли постепено да повећају шансе за мир, а то је циљ.

Додао је да економске везе обично резултирају нормализацијом.

Коул планира да координира своје напоре са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивом Виткофом.

Лист наводи да би тај приступ вјероватно разљутио Украјинце, Европљане и многе Трампове савезнике у Конгресу.

Москва је више пута саопштила да сматра западне санкције, укључујући америчка ограничења према Русији, незаконитим. Руски предсједник Владимир Путин рекао је да је рекордан број санкција био неефикасан, а да је наниео штету онима који су их увели.

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Тагови :

Доналд Трамп

санкције

Русија

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