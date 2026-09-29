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Док се постављају скупоцјени споменици, центар града се урушава

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29.09.2026 17:21

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Док се постављају скупоцјени споменици, центар града се урушава
Фото: ATV

На фотографијама не гледамо никакву скривену споредну уличицу, већ строги центар Бањалуке.

Ово нису обичне степенице, то су степенице које воде ка једном од централних тргова, Тргу Крајине, простору који би требало да буде огледало града, али као што се може из приложеног видјети, ријеч је о девастираном простору, за који надлежни очигледно немају времена.

Умјесто репрезентативног јавног простора, суочени смо са рушевином у настајању.

Комади камених плоча су одваљени и разбацани, откривајући огољели бетон и грађевински шут. Ово није естетски проблем, ово је проблем безбједности свих грађана.

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Сваки пролазник, посебно дјеца или старије особе, ризикују повреду на овом мјесту.

Чињеница да се овакво оштећење налази на једној од најпрометнијих локација у граду указује на озбиљан немар. То је немар надлежних служби које би требало да одржавају јавне површине, али и немар према визуелном идентитету града.

Оваква слика шаље лошу поруку и грађанима и туристима, поруку о небризи и недостатку одговорности.

Док руководство Града прича о модернизацији и напретку, отвара шеталишта, риве и скупоцјене споменике, центар града, дословно се урушава.

Град који, према причи надлежних тежи да буде модеран и европски не може себи дозволити овакве сцене у самом центру.

Овај призор је позив на хитну акцију. Потребно је санирати оштећења, не привременим рјешењима, већ трајном и квалитетном поправком која ће овом простору вратити пристојан изглед и осигурати безбједност пролазника.

Подсјећања ради, недалеко од поменутог простора налази се и Гајева улица, а за чију реконструкцију је утрошен милион КМ, а уколико њоме прошетате, видјећете да је стање скоро па исто као и на Тргу Крајине.

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Тагови :

stepenice

Бањалука

центар града

Трг Крајине

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