Украден хеликоптер из хангара, посљедњи пут виђен у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Непознати починиоци украли су из хангара на аеродрому Маутерндорф у Аустрији хеликоптер Робинсон Р44 који користи компанија за панорамске летове Томаса Моргенстерна, некадашњег олимпијског шампиона у скијашким скоковима.
Летјелица, за чију се вриједност наводи ко 600.000 евра полетјела је усред ноћи, а посљедњи радарски контакт забиљежен је око 4.20 ујутру изнад Хрватске, у подручју острва Паг, преносе аустријски медији.
Крађа се догодила у ноћи између недјеље 27. и понедељка 28. септембра, а хеликоптер је са аеродрома Маутерндорф полетио око 1.50 ујутру. Непознати починиоци претходно су обили хангар, а према доступним информацијама имали су довољно техничког знања да припреме летјелицу за бјекство, наводи “Кронен цајтунг”.
Хеликоптер је у власништву аустријског предузетника Мануела Астера, док га је за панорамске и друге летове користила компанија Томаса Моргенстерна, преноси “Салзбург24”.
Лопови нису отишли само са хеликоптером. Из аеродромске станице украдено је и 365 литара авио-горива, иако стандардни резервоар овог Р44 прима око 170 литара. Због тога се претпоставља да су са собом понијели додатне канистере или користили додатни резервоар како би повећали долет, наводе извори
Извадили транспондер и ЕЛТ, окренули камере
Пре полетања са хеликоптера су физички уклоњени транспондер и ЕЛТ, уређај који служи за лоцирање летелице у ванредним ситуацијама.
Такав поступак указује на познавање конструкције и опреме хеликоптера, а према проценама истражитеља у групи лопова могао је бити и неко са знањем авио-механичара
Починиоци су, према наводима из истраге, претходно окренули сигурносне камере на аеродрому, док су локалне web-kamere покрили како не би било могуће видети правац полетања.
Након крађе су чак вратили транспортна колица на место, смотали црево за гориво и затворили врата, очигледно покушавајући да прикрију трагове и одложе откривање провале, пише “Клајне цајтунг”, преноси “Телеграф”.
Посебно је необичан и дрзак начин на који је лет изведен: Р44 није сертификован за ноћне летове и нема опрему потребну за такав лет, па су лопови, према наводима, кроз Алпе летели у практично “слепим” визуелним условима, ослањајући се на снажну месечину која је те ноћи осветљавала терен.
Информација да је OE-XHK стигао до Хрватске није дошла са сервиса Flightradar24 или FlightAware, односно праћењем АДС-Б сигнала. На цивилним сервисима летелица је остала невидљива јер су са ње претходно уклоњени транспондер и ЕЛТ.
Аустријска контрола летења Аустро Цонтрол, Аустријске оружане снаге и полиција у Салзбургу пратили су лет на основу података државних и војних радарских система.
Полиција је потврдила да је последњи контакт остварен око 4.20 ујутру у хрватском ваздушном простору, а према детаљнијим наводима последња локација била је изнад подручја острва Паг, наводе ОРФ и Дер Стандард, позивајући се на званичне изворе.
Потрага се сада води уз сарадњу аустријске, словеначке и хрватске полиције, док локација хеликоптера није позната.
На Инстаграм страници Thomas Моргенстерн Хелицоптер објављен је позив јавности да обрати пажњу на украдени хеликоптер, преноси Телеграф.
У објави дословно пише: “Молимо вас, обратите пажњу на овај хеликоптер. Наш хангар је обијен и хеликоптер је украден. Последњи контакт био је јутрос у 4.20 у хрватском ваздушном простору.”
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