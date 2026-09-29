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Кремљ објавио детаље са састанка Путина са Минићем и Додиком

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29.09.2026 18:16

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Кремљ објавио детаље са састанка Путина са Минићем и Додиком
Фото: ATV

Кремљ објавио на својој страници детаље састанка предсједника Русије Владимира Путина са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем и предсједником SNSD-a Милорадом Додиком.

Руску страну на састанку су представљали помоћник председника Јуриј Ушаков, министар енергетике Сергеј Цивилев и шеф Федералне агенције за техничку регулацију и метрологију и предсједник руске стране Међувладине руско-босанско-херцеговачке комисије за трговину и економску сарадњу Антон Шалајев.

Кремљ о састанку Путина са Додиком и Минићем
Кремљ о састанку Путина са Додиком и Минићем

Кремљ је објавио и цијели разговор Путина и Додика са састанка.

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Тагови :

Додик Путин

Владимир Путин

Милорад Додик

Кремљ

Коментари (4)

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