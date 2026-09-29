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Крај потраге за Бањалучанином Радованом Трубајићем, пронађен жив и здрав

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29.09.2026 19:05

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Крај потраге за Бањалучанином Радованом Трубајићем, пронађен жив и здрав
Фото: МУП

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука успјешно су окончали потрагу за Радованом Трубајићем из Бањалуке, који је пронађен жив и здрав.

Мушкарац је лоциран недуго након што је пријављен његов нестанак.

Подсјећамо, Трубајић се данас око 10.00 часова удаљио са адресе становања у непознатом правцу, а посљедњи пут је био виђен пола сата касније испред једног угоститељског објекта у Улици Јована Рашковића, након чега му се изгубио сваки траг.

Након упућеног хитног апела Полицијске управе Бањалука и ширења вијести у медијима, потрага је сретно окончана, а пронађени Бањалучанин је у добром здравственом стању.

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Тагови :

потрага

Бањалука

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