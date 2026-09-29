Крај потраге за Бањалучанином Радованом Трубајићем, пронађен жив и здрав

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука успјешно су окончали потрагу за Радованом Трубајићем из Бањалуке, који је пронађен жив и здрав.
Мушкарац је лоциран недуго након што је пријављен његов нестанак.
Подсјећамо, Трубајић се данас око 10.00 часова удаљио са адресе становања у непознатом правцу, а посљедњи пут је био виђен пола сата касније испред једног угоститељског објекта у Улици Јована Рашковића, након чега му се изгубио сваки траг.
Након упућеног хитног апела Полицијске управе Бањалука и ширења вијести у медијима, потрага је сретно окончана, а пронађени Бањалучанин је у добром здравственом стању.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму