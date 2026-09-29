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Маричић: Плакати против СНСД-а очај политичких противника пред још један изборни пораз

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29.09.2026 19:12

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директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Фото: ATV

Плакати са порукама против Савеза независних социјалдемократа /СНСД/ који се лијепе по улазима стамбених зграда у Бањалуци показују очај политичких противника пред још један изборни пораз, истакао је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.

"Поруке увредљивог садржаја нису ништа друго него показатељ каква је ситуација код оних којима сметају политике СНСД-а, тачније, никад јачи међународни положај Републике Српске, вријеме у коме се повећавају плате и пензије, граде ауто-путеви, болнице, школе, вртићи", поручио је Маричић.

Он је истакао да они који лијепе срамотне поруке по бањалучким стамбеним зградама су они којима ништа друго и није преостало у посљедњим данима предизборне кампање када схватају да је 4. октобар дан њиховог новог пораза.

Уважавајући свачије мишљење, каже Маричић, наглашавамо да се СНСД никада није користио оваквим стварима у предизборној кампањи, преноси Срна.

"Тужно је видјети да се неко, уопште, одлучио да на овакав начин искаже свој став. А ако је таквима једини став да нешто напишу или кажу против СНСД-а, и не чуди да их чека нови изборни пораз", истакао је Маричић.

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Тагови :

Горан Маричић

СНСД

Избори 2026

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