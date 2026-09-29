Тешка несрећа у Требињу: Двоје хоспитализовано

Аутор:Бојан Носовић
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Двије особе су вечерас тешко повријеђене у саобраћајној незгоди која се десила на дијелу обилазнице у требињском насељу Гучина.
Из требињске болнице кажу да повријеђени нису животно угрожени и да ће бити хоспитализовани.
“Жена је политраумизована има вишеструке преломе кука и поткољенице. Један човјек има фрактуру грудне кости”, каже за АТВ докторка из Ургентног центра Болнице у Требињу Уна Богдановић.
Из ПУ Требиње су рекли да ће се огласити након урађеног увиђаја.
На мјесту незгоде били су и требињски ватрогасци а саобраћај је био обустављен.
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