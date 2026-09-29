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Тешка несрећа у Требињу: Двоје хоспитализовано

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29.09.2026 20:08

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Двије особе су тешко повријеђене, 29. септембра, у саобраћајној незгоди која се десила на дијелу обилазнице у требињском насељу Гучина.
Фото: ATV

Двије особе су вечерас тешко повријеђене у саобраћајној незгоди која се десила на дијелу обилазнице у требињском насељу Гучина.

Из требињске болнице кажу да повријеђени нису животно угрожени и да ће бити хоспитализовани.

“Жена је политраумизована има вишеструке преломе кука и поткољенице. Један човјек има фрактуру грудне кости”, каже за АТВ докторка из Ургентног центра Болнице у Требињу Уна Богдановић.

Несрећа у требињском насељу Гучина

Из ПУ Требиње су рекли да ће се огласити након урађеног увиђаја.

На мјесту незгоде били су и требињски ватрогасци а саобраћај је био обустављен.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Требиње

повријеђени

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