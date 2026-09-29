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"Борикова промоција спорта" окупила више од 3.000 учесника

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29.09.2026 20:44

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"Борикова промоција спорта" окупила више од 3.000 учесника
Фото: АТV

Борикова промоција спорта и ове године показала се као пун погодак. На 24 полигона представило се 28 спортских клубова и организација, а сви актери у дворани Центар данас су дошли на своје.

Од каратеа и кунг фуа, преко одбојке, кошарке, фудбала, па до рукомета. Пуни спортски полигони најљепша су слика са манифестације која је полако али сигурно постала традиционална.

Задовољни су и организатори. Спортски центар Борик по четврти пут потрудио се да на једном мјесту окупи младе спортисте који су се приказали у лијепом свјетлу.

Организација је и ове године подијељена са Фудбалским клубом Борац, који се увијек радо прикључи оваквим манифестацијама.

Борикова промоција спорта расте из године у годину, а нема сумње да се већ наредне спрема још доста сјајних садржаја.

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Тагови :

спорт

ФК Борац

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