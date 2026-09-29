Сутра протест родитеља испред УКЦ Тузла

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Родитељи дјеце са подручја Тузланског кантона најавили су за сутра мирно окупљање испред Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Тузла ради указивања на проблеме у здравственој заштити дјеце.
Окупљање је најављено од 11.00 до 12.00 часова на простору између Плаве клинике и зграде менаџмента УКЦ-а Тузла.
Менаџмент УКЦ-а Тузла је поводом најављеног мирног окупљања родитеља саопштио да се континуирано спроводе активности с циљем унапређења здравствене заштите дјеце и рјешавања дугогодишњих кадровских и организационих проблема.
Најавили су да ће сутра бити објављен оглас за пријем пет педијатара, чиме се настоји додатно ојачати кадровски капацитет и одговорити на потребе најмлађих пацијената, преноси Срна.
Окончана је и процедура интерног конкурса за неуропедијатра, што, како наводе, представља још један корак ка стабилизацији рада неуропедијатријске службе.
Менаџмент УКЦ-а Тузла наводи да је свјестан проблема са којима се дјеца и њихови родитељи суочавају, али да они нису настали јуче и да представљају посљедицу дугогодишњих кадровских и организационих изазова, те да се не могу ријешити преко ноћи.
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