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Сутра протест родитеља испред УКЦ Тузла

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29.09.2026 21:12

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Сутра протест родитеља испред УКЦ Тузла

Родитељи дјеце са подручја Тузланског кантона најавили су за сутра мирно окупљање испред Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Тузла ради указивања на проблеме у здравственој заштити дјеце.

Окупљање је најављено од 11.00 до 12.00 часова на простору између Плаве клинике и зграде менаџмента УКЦ-а Тузла.

Менаџмент УКЦ-а Тузла је поводом најављеног мирног окупљања родитеља саопштио да се континуирано спроводе активности с циљем унапређења здравствене заштите дјеце и рјешавања дугогодишњих кадровских и организационих проблема.

Најавили су да ће сутра бити објављен оглас за пријем пет педијатара, чиме се настоји додатно ојачати кадровски капацитет и одговорити на потребе најмлађих пацијената, преноси Срна.

Окончана је и процедура интерног конкурса за неуропедијатра, што, како наводе, представља још један корак ка стабилизацији рада неуропедијатријске службе.

Менаџмент УКЦ-а Тузла наводи да је свјестан проблема са којима се дјеца и њихови родитељи суочавају, али да они нису настали јуче и да представљају посљедицу дугогодишњих кадровских и организационих изазова, те да се не могу ријешити преко ноћи.

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Тагови :

UKC Tuzla

Протести

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