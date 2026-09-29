Огласила се АБА лига: Позната судбина регионалног такмичења

Аутор:АТВ редакција
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Утакмице другог кола АдмиралБет АБА лиге и мечеви WЕЕК 2 АБА лиге 2 играће се према унапријед утврђеном распореду и терминима с обзиром да су успјешно ријешени сви проблеми око организације суђења у сезони 2026/27, саопштено је вечерас из регионалног кошаркашког такмичења.
АБА лига ј.т.д. са великим задовољством, а на радост свих непосредних учесника: клубова, играча и тренера, али прије свега бројних навијача, саопштава да су се стекли сви неопходни услови за почетак такмичења, наводе из АБА лиге.
- У претходном периоду учињен је велики напор како би се у новонасталој ситуацији пронашла најадекватнија рјешења и били превазиђени бројни изазови због којих су нажалост морале бити одложене утакмице првог кола АдмиралБет АБА лиге и АБА лиге 2 додаје се у саопштењу.
У саопштењу се даље наводи да је дефинисана нова листа судија.
- Међутим, у најкраћем могућем року дефинисана је ново листа судија, па је све спремно за почетак регионалног такмичења, а термини одложеног првог кола АдмиралБет АБА лиге и WЕЕК 1 АБА лиге биће накнадно одређени - закључује се у саопштењу АБА лиге.
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