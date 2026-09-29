Нафта појефтинила након што су САД најавиле ново ослобађање стратешких резерви

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијена нафте пала је данас након обнављања извоза сирове нафте из Саудијске Арабије, као и пошто су Сједињене Америчке Државе најавиле ново ослобађање нафте из стратешких резерви.
Цијена међународно референтне нафте Брент пала је близу 102 долара за барел, док је америчка сирова нафта WТИ појефтинила на 89 долара за барел, пренио је Трејдинг економикс.
САД ће кроз програм размјене понудити до 40 милиона барела нафте из Стратешке нафтне резерве (СПР), што практично представља зајам компанијама које ће нафту касније вратити уз камату.
Америчко Министарство енергетике саопштило је да би кроз програм у наредних годину дана у резерве требало да буде враћено око 200 милиона барела, односно приближно 20 одсто више од количине која ће бити ослобођена.
Рок за достављање понуда за преузимање нафте из резерви је 6. октобар.
Амерички министар енергетике Крис Рајт сигнализирао је да се ново ослобађање нафте из стратешких резерви вјероватно неће понављати.
Истовремено, Саудијска Арабија повећала је проток нафте кроз свој кључни нафтовод, чиме је, према наводима, обновљена приближно половина његовог капацитета након напада дроновима.
Дио сирове нафте и даље пролази кроз Ормуски мореуз бродовима који користе прикривене начине транзита.
У међувремену, амерички и ирански званичници наводно су у понедјељак одвојено водили индиректне разговоре уз посредовање других земаља.
На тржиште је утицала и неизвесност у вези са могућим дипломатским рјешењем између САД и Ирана.
Амерички предсједник Доналд Трамп наводно је отворен за ублажавање санкција Ирану и ослобађање замрзнутих средстава уколико Техеран оствари конкретан напредак ка постизању нуклеарног споразума.
Трамп је раније одбацио условну понуду Ирана да поново отвори Ормуски мореуз и рекао сарадницима да очекује наставак америчких напада на Иран након новембарских избора за Конгрес.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму