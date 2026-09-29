Џефри Сакс за АТВ: Помјерамо се у мултиполарни свијет, будућност западног Балкана се још одлучује

Аутор:АТВ редакција
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Помјерамо се из ситуације гдје је Америка предводила свијет у мултиполарни свијет односа снага, рекао је за АТВ Џефри Сакс, чувени амерички економиста и универзитетски професор.
"Није крај свијета, али јесте извјесна промјена. Ми се сада помјерамо из ситуације гдје је Америка предводила свијет у мултиполарни свијет однос снага", каже Сакс.
Свјетски познати економски стручњак каже да на глобалном нивоу још немамо правила игре.
"Имамо ситуацију да Америка не жели да се одрекне своје моћи. Европа је јако збуњена и још немамо нова правила игре на глобалном нивоу. Још имамо много неизвјесности и сукоба, али доста дипломатије се тренутно дешава, што је позитивна страна свега тога", рекао је Сакс.
Према његовим ријечима, будућност западног Балкана се још одлучује.
"Свијет је збуњујући и овај регион је увијек била компликована. Будућност западног Балкана се је још одлучује. По мом мишљењу, европске политике нису биле много успјешне у претходним деценијама и било је много конфузије, што није било корисно. Америка је врло компликован актер са својим сукобима, али види се излаз", каже Сакс.
Професор Сакс каже да још вјерује у отворену трговину.
"Ја још увијек вјерујем у отворену трговину, и да свијет буде интегралан, а сада је највећи проблем конфронтације између Америке и Кине. Мислим да се Америка превише држи своје моћи, а Кина је постала успјешна.
Још увијек се надам да ће свијет бити глобално повезан. Овај регија је била нешто што је спајало свијет и то је најбољи начин. моје виђење је да ова регија буде повезана са Кином, Америком и ЕУ, а не да бира страну", каже професор.
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