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Дан жалости у Јабланици 4. октобра због погибије 19 људи

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29.09.2026 21:37

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Дан жалости у Јабланици 4. октобра због погибије 19 људи

На подручју Јабланице у недјељу, 4. октобра, биће обиљежен Дан жалости поводом друге годишњице катастрофалних поплава и одрона у којима је живот изгубило 19 људи.

Јабланицу су у ноћи са 3. на 4. октобар 2024. године погодиле обилне падавине и поплаве, а најтеже посљедице забиљежене су у Доњој Јабланици, гдје је дошло до разорног наноса камења и другог материјала.

Дан жалости биће обиљежен спуштањем застава на пола копља на згради Општине Јабланица, као и на зградама јавних предузећа, установа и других институција на подручју општине.

Тог дана неће бити дозвољено одржавање програма културно-забавног карактера на јавним мјестима. Јавне установе, организатори културних, спортских и других манифестација, угоститељски објекти, као и електронски и други медији са подручја општине, дужни су да своје програме и садржаје прилагоде обиљежавању Дана жалости.

За смрт 19 људи, нико није одговарао

У поплавама и одронима који су погодили Доњу Јабланицу живот је изгубило 19 људи, а трагедија је оставила тешке посљедице по читаво подручје.

Треба подсјетити да нико није одговарао због ове трагедије, те да се двије године воде истражне радње.

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Тагови :

Јабланица

Дан жалости

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