Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Црне Горе одлучио је већином гласова да условљавање боравка дјеце у вртићима обавезном вакцинацијом није супротно Уставу.
Суд је одбио иницијативе за оцјену уставности одредби Закона о заштити становништва од заразних болести, према којима је вакцинација услов за боравак дјеце у јавним и приватним предшколским установама.
Како преносе Вијести.ме, Уставни суд сматра да је заштита здравља дјеце и становништва легитиман циљ за прописивање обавезне вакцинације.
Посебно је истакнуто да мјера штити и дјецу која због трајних медицинских контраиндикација не могу бити вакцинисана.
Суд је оцијенио и да ова мјера не представља принудно вакцинисање, већ да невакцинисање за посљедицу има законом прописано ограничење боравка у вртићу.
Према оцјени Суда, тиме није несразмјерно ограничено право дјеце на предшколско образовање.
Одлука је донесена са пет гласова за и два против. Предсједница Уставног суда Снежана Арменко и судија Фарук Ресулбеговић издвојили су мишљења, наводећи да оспорене одредбе нарушавају јединство правног поретка и доступност предшколског образовања.
Одлука ће након објављивања у Службеном листу и на интернет страници Уставног суда постати јавно доступна.
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