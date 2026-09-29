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Вакцинација као услов за боравак д‌јеце у вртићима није противна Уставу

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29.09.2026 22:30

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или делове генетског материјала који се примењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Фото: ATV

Уставни суд Црне Горе одлучио је већином гласова да условљавање боравка д‌јеце у вртићима обавезном вакцинацијом није супротно Уставу.

Суд је одбио иницијативе за оцјену уставности одредби Закона о заштити становништва од заразних болести, према којима је вакцинација услов за боравак д‌јеце у јавним и приватним предшколским установама.

Како преносе Вијести.ме, Уставни суд сматра да је заштита здравља д‌јеце и становништва легитиман циљ за прописивање обавезне вакцинације.

Посебно је истакнуто да мјера штити и д‌јецу која због трајних медицинских контраиндикација не могу бити вакцинисана.

Суд је оцијенио и да ова мјера не представља принудно вакцинисање, већ да невакцинисање за посљедицу има законом прописано ограничење боравка у вртићу.

Према оцјени Суда, тиме није несразмјерно ограничено право д‌јеце на предшколско образовање.

Одлука је донесена са пет гласова за и два против. Предсједница Уставног суда Снежана Арменко и судија Фарук Ресулбеговић издвојили су мишљења, наводећи да оспорене одредбе нарушавају јединство правног поретка и доступност предшколског образовања.

Одлука ће након објављивања у Службеном листу и на интернет страници Уставног суда постати јавно доступна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вакцинација

Црна Гора

Ustavni sud

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