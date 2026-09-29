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Америка увела нове санкције Ирану

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29.09.2026 22:58

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Сједињене Америчке Државе увеле су нови пакет санкција против десет појединаца и више организација које оптужују да помажу иранским програмима наоружања.

Америчко Министарство финансија саопштило је да санкционисани појединци и субјекти дјелују у Кини, Хонг Конгу, Пакистану, Саудијској Арабији и Турској, те да су учествовали у набавци компоненти за иранско Министарство одбране.

Санкције подразумијевају замрзавање њихове имовине и имовинских интереса који се налазе у САД или су под контролом америчких лица, док је америчким грађанима и компанијама забрањено да обављају трансакције с њима.

Вашингтон тврди да је циљ ових мјера да се Техерану отежа обнова и развој војних капацитета, као и да се повећају трошкови мрежама које му набављају дијелове и технологију за наоружање.

Америчко Министарство финансија и раније је указивало на мреже повезане са иранским Министарством одбране и Револуционарном гардом, које преко компанија у Хонг Конгу, Кини и другим државама набављају осјетљиву технологију и компоненте за иранско оружје.

Нови пакет дио ширег притиска на Иран

Нове мјере дио су шире кампање економског притиска на Иран.

Вашингтон је овог мјесеца санкционисао и велику банку за коју тврди да помаже Ирану у заобилажењу међународних санкција, а неколико дана раније на мети су биле и мреже повезане са иранским савезницима и проиранским групама у региону.

Претходне америчке мјере односиле су се и на другу највећу руску банку ВТБ и турску Голден глобал банку (Golden Global Bank), као и на појединце и организације које Вашингтон повезује са ирачким Катаиб Хезболахом и либанским Хезболахом.

Америчке власти санкционисале су и низ иранских авио-превозника. На списак је укупно додато 27 компанија, међу којима су Киш ерлајнс (Kish Airlines), Иран ертур (Iran Airtour) и АТА ерлајнс (ATA Airlines).

Администрација предсједника Доналда Трампа посљедњих мјесеци додатно је појачала финансијски притисак на Техеран, настојећи да ограничи иранске изворе финансирања и набавку технологије за војни сектор.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

санкције

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