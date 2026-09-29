Звезда поражена од Хапоела

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде поражени су вечерас у Београду од екипе Хапоела из Тел Авива резултатом 81:80 (28:18, 17:17, 22:24, 14:21) у утакмици другог кола Евролиге.
Најефикаснији у тиму Црвене звезде био је Џаред Батлер са 19 поена, док је Џордан Нвора додао 13.
Код гостију, најбољи је био Елајџа Брајант са 18 поена.
Звезда је у досадашњем делу Евролиге забиљежила два пораза, док екипа из Тел Авива има скор 1/1.
Кошаркаши Црвене звезде ће у четвртак од 20 часова у Београдској арени дочекати Ефес у трећем колу Евролиге, док ће Хапоел у Софији играти против мадридског Реала.
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