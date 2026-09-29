Logo

Звезда поражена од Хапоела

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 22:42

Коментари:

0
Звезда поражена од Хапоела
Фото: Pexels

Кошаркаши Црвене звезде поражени су вечерас у Београду од екипе Хапоела из Тел Авива резултатом 81:80 (28:18, 17:17, 22:24, 14:21) у утакмици другог кола Евролиге.

Најефикаснији у тиму Црвене звезде био је Џаред Батлер са 19 поена, док је Џордан Нвора додао 13.

Код гостију, најбољи је био Елајџа Брајант са 18 поена.

Звезда је у досадашњем делу Евролиге забиљежила два пораза, док екипа из Тел Авива има скор 1/1.

Кошаркаши Црвене звезде ће у четвртак од 20 часова у Београдској арени дочекати Ефес у трећем колу Евролиге, док ће Хапоел у Софији играти против мадридског Реала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Црвена звезда

Евролига

Коментари (0)

Више из рубрике

АБА лига

Кошарка

Огласила се АБА лига: Позната судбина регионалног такмичења

1 д

0
Никола Јокић

Кошарка

Никола Јокић гађао маскоту

1 д

0
Јокића чега најскупљи уговор у историји НБА

Кошарка

Јокића чега најскупљи уговор у историји НБА

2 д

0
АБА лига

Кошарка

АБА лига се не гаси

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима