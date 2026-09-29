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Брачни пар ухапшен због експлоатације и злостављања малољетника

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29.09.2026 13:00

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Службеници Одјељења безбједности Цетиње, у координацији са Одсјеком за сузбијање кривичних дјела трговине људима, кријумчарења људи и илегалних миграција, ухапсили су брачне партнере Ш.К. и А.С. са Цетиња због сумње да су починили кривична дјела трговине људима и насиља у породици или породичној заједници, саопштено је из Управе полиције (УП).

Како је саопштено из Управе полиције, кривична дјела су, према сумњама истражилаца, почињена на штету три малољетна лица старости осам, 13 и 15 година.

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Малољетници су били смјештени код осумњичених као хранитељске породице, на основу рјешења Центра за социјални рад.

Према наводима полиције, Ш.К. је од јануара 2022. године на Цетињу примјеном насиља нарушавао душевни и тјелесни интегритет малољетника.

- Сумња се да их је ударао песницама, дрвеним предметима и другим погодним средствима, те их силом и пријетњом приморавао да пред службеницима Центра за социјални рад прикривају вербално и физичко насиље - навели су из полиције.

Ш.К. се сумњичи и да је малољетника који данас има 15 година, када је имао 12 година, користећи његове тешке животне прилике, приморавао на рад у једном угоститељском објекту на Цетињу.

Према сумњама полиције, дјечак је радио како би, у замјену за његово ангажовање, био намирен дуг који је члан породице Ш.К. имао према власнику угоститељског објекта.

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Полиција сумња и да је исти малољетник био примораван да обавља тешке физичке послове у приватним кућама на подручју Цетиња, чиме је осумњичени прибављао материјалну корист.

- Потом је, како се сумња, оштећеног, са истим циљем, приморавао да ради у једном угоститељском објекту у Будви, планирајући да на тај начин прибави материјалну корист у износу од 1.000 евра по одрађеном мјесецу, при чему му је ускраћивао право на школовање - саопштено је.

А.С. се, такође, сумњичи да је од јануара 2022. године насиљем нарушавала душевни и тјелесни интегритет три малољетна лица, чији је законски старатељ и са којима живи у породичној заједници.

Полиција сумња да је, злоупотребом односа зависности и тешких прилика у којима су се малољетници налазили, заједно са супругом приморавала петнаестогодишњака на принудни рад ради стицања материјалне користи.

- Малољетна лица стара осам и 13 година приморавали су да обављају кућне послове и чувају њихову унучад - наводи се у саопштењу Управе полиције.

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Малољетници су, у сарадњи са службеницима Центра за социјални рад, збринути и смјештени на безбједну локацију.

- Обезбијеђена им је одговарајућа заштита и потребна подршка - саопштила је полиција.

Из Управе полиције поручују да ће, у сарадњи са државним тужилаштвом, наставити активности на откривању и процесуирању кривичних дјела трговине људима.

- Борба против трговине људима један је од националних приоритета, са посебним фокусом на правовремено препознавање, идентификацију и заштиту жртава, нарочито малољетних лица као посебно рањиве категорије, као и на откривање и процесуирање свих облика њихове експлоатације - поручили су из Управе полиције.

(Дан)

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Тагови :

Црна Гора

Цетиње

хапшење

брачни пар

Полиција

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