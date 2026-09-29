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Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!

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29.09.2026 12:21

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Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!
Фото: АТВ

Петорица мушкараца, од којих су двојица малољетни, ухапшени су због сумње да су обљубили двије малољетне дјевојчице, сазнаје АТВ.

Шокантни случај је откривен у околини Градишке. Према незваничним информацијама прво су ухапшена двојица малољетника, а нешто касније и три пунољетна мушкарца.

Малољетници су након криминалистичке обраде већ предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. У току је њихово саслушање, након чега ће тужилац донијети одлуку о даљим мјерама и радњама у предмету, као и тачној квалификацији кривичног дјела.

Истрагу воде ОЈТ Бањалука и ПУ Градишка.

Због осјетљивости случаја и заштите жртава у ПУ Градишка нису могли да откривају било какве информације.

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Тагови :

обљуба дјетета

хапшење

Градишка

ОЈТ Бањалука

Силовање

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