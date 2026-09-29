Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Петорица мушкараца, од којих су двојица малољетни, ухапшени су због сумње да су обљубили двије малољетне дјевојчице, сазнаје АТВ.
Шокантни случај је откривен у околини Градишке. Према незваничним информацијама прво су ухапшена двојица малољетника, а нешто касније и три пунољетна мушкарца.
Малољетници су након криминалистичке обраде већ предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. У току је њихово саслушање, након чега ће тужилац донијети одлуку о даљим мјерама и радњама у предмету, као и тачној квалификацији кривичног дјела.
Истрагу воде ОЈТ Бањалука и ПУ Градишка.
Због осјетљивости случаја и заштите жртава у ПУ Градишка нису могли да откривају било какве информације.
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