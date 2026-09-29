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Зељковић најавио нови вид помоћи породицама са четворо и више дјеце

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29.09.2026 12:53

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одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске за Изборну јединицу три Богољуб Зељковић истакао је да озбиљна држава не претвара права породица у повремену политичку одлуку, већ их уређује системски.

"Зато ћу предложити да подршку која се из буџета Републике Српске исплаћује незапосленим родитељима са четворо и више дјеце законски вежемо за најнижу плату.

Када расте стандард, треба да расте и подршка овим породицама", истакао је Зељковић за Срну.

Он је подсјетио да Република Српска данас помаже родитељима са четворо и више дјеце али његова жеља је да се направи још један корак - да та подршка више не зависи од тога хоће ли је неко повећати ове или сљедеће године.

"Породици треба сигурност а не неизвјесност", поручио је Зељковић., преноси Срна.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

Четири и више

породица

Република Српска

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