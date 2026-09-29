Зељковић најавио нови вид помоћи породицама са четворо и више дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске за Изборну јединицу три Богољуб Зељковић истакао је да озбиљна држава не претвара права породица у повремену политичку одлуку, већ их уређује системски.
"Зато ћу предложити да подршку која се из буџета Републике Српске исплаћује незапосленим родитељима са четворо и више дјеце законски вежемо за најнижу плату.
Када расте стандард, треба да расте и подршка овим породицама", истакао је Зељковић за Срну.
Он је подсјетио да Република Српска данас помаже родитељима са четворо и више дјеце али његова жеља је да се направи још један корак - да та подршка више не зависи од тога хоће ли је неко повећати ове или сљедеће године.
"Породици треба сигурност а не неизвјесност", поручио је Зељковић., преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д13
Србија
1 д0
Друштво
1 д0
Савјети
1 д0
Република Српска
1 д13
Република Српска
1 д9
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму