Мотоциклиста трагично изгубио живот на Крстовдан: "Издахнуо је на свети празник"

Аутор:АТВ редакција
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Млади мотоциклиста Ненад М. трагично је изгубио живот након тешке саобраћајне несреће на путу ка Златибору, оставивши за собом мајку Марину и десетине пријатеља. Његов живот угашен је на празник Крстовдан усљед губитка контроле над двоточкашем, а они који су га познавали у сузама се опраштају од "момка за примјер, увијек спремног да помогне".
Због чега је изгубио контролу над двоточкашем засад није утврђено, а упркос вишесатној борби љекара, младић је преминуо 27. септембра у 1.45 часова у ужичкој болници, на празник Крстовдан.
Према првим информацијама, Ненад се кретао у смјеру Златибора.
"Из засад неутврђених разлога, прешао је у супротну траку. Његов мотор је потом силовито ударио у бочни угао аутомобила који му је долазио у сусрет", објашњава извор близак истрази за Ало.
Мојсиловић је са тешким тјелесним повредама хитно транспортован у ужичку болницу. Љекари су током вечери и ноћи покушавали да му спасу живот, али његове повреде од несреће биле су тешке, те његово срце није издржало.
Најтежа ноћ за мајку Марину
За његову мајку Марину ноћ између 26. и 27. септембра заувијек ће остати најтежа у животу. Док се бори са губитком јединог сина, поручила је да мора да пронађе снагу управо због њега.
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"Повријеђен је око 16.30, а издахнуо је на свети празник. Ја знам да би он највише волио да сам ја срећна, те зато све ово морам да изгурам како знам и умијем. Колико су га вољели, најбоље говори чињеница да је испред пријемног одјељења након несреће сатима чекало његових 50 другара", рекла је Марина за Ало.
Ненадови пријатељи и познаници описују га као младића великог срца, увијек спремног да помогне другоме.
Најтежа ноћ за мајку Марину
За његову мајку Марину ноћ између 26. и 27. септембра заувијек ће остати најтежа у животу. Док се бори са губитком јединог сина, поручила је да мора да пронађе снагу управо због њега.
"Повријеђен је око 16.30, а издахнуо је на свети празник. Ја знам да би он највише волио да сам ја срећна, те зато све ово морам да изгурам како знам и умијем. Колико су га вољели, најбоље говори чињеница да је испред пријемног одјељења након несреће сатима чекало његових 50 другара", рекла је Марина за Ало.
Живио је за моторе и адреналин
Ненадови пријатељи и познаници описују га као младића великог срца, увијек спремног да помогне другоме.
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