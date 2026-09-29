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Ово су нова правила за продају цигарета

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29.09.2026 13:36

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цигарета
Фото: pexels/Basil MK

Од 3. октобра на снагу ступају нова и прецизно дефинисана правила за све трговце који се баве продајом дуванских и сродних производа.

Према новом правилнику, сви продајни објекти биће у обавези да на видном мјесту истакну посебно прописану ознаку о забрани продаје малољетним лицима, уз строго дефинисан изглед, димензије и садржај саме ознаке.

Према званичним информацијама из Правилника, обавезе трговаца обухватају сљедеће ставке:

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"Ознака о забрани продаје малолетницима мора да буде истакнута на видном мјесту у продајном објекту - на зиду, поред касе, на самој каси или продајном пулту. Ако се продаја обавља преко више хумидора, односно посебних уређаја за чување и излагање дуванских производа, ознака мора да буде истакнута на сваком од њих. Прописана је и најмања величина ознаке - 210 пута 300 милиметара. На жутој подлози, изнад знака забране, мора да стоји порука: 'Забрањена продаја дуванских и сродних производа малолетним лицима'. Испод знака забране налази се упозорење да су пушење и употреба дуванских и сродних производа штетни по здравље."

Правилник ступа на снагу 3. октобра 2026. године, када ван снаги ставља прописе из 2006. године, а сви објекти мораће у потпуности да ускладе своје пословање са новим стандардима, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

цигарета

продаја

цигарете

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