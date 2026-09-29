Чудо код Требиња о којем сви причају: Светиња која крије велику тајну

Аутор:АТВ редакција
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Један од најзначајнијих праисторијских локалитета у Херцеговини, смјештен свега два километра од чувеног Петро-Павловог манастира, јесте Павлова пећина - мјесто изразите природне љепоте и дубоке духовности.
Ова пећина је изузетно богата пећинским накитом, а у њеној унутрашњости доминирају масивни облици пећинских стубова грађени од крупних кристала калцита. Постоји више народних легенди везаних за овај локалитет, а према давном предању у њу је долазио свети апостол Павле који је ту, кријући се од сурове римске власти, покрштавао народ.
"Традиционално се сваке године у пећини, на Петровдан, окупља велики број вјерника уз присуство свештеника који обавља службу. Пећина има камени олтарски дио и икону светог апостола Павла. Сама пећина се састоји од неколико дворана богато украшених сталактитима и сталагмитима. У унутрашњости пећине се налази и мало језеро које се повезује са вјеровањем да ће дјевојке које се умију његовом водом на Петровдан бити лијепе и привлачне, а вјерује се и да је та вода љековита“, навели су из Туристичке организације Републике Српске.
Павлова пећина тако представља јединствен спој природног феномена, праисторијског насљеђа и религиозног скровишта, због чега сваке године привлачи све већи број ходочасника и туриста из свих крајева.
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