Грчка тугује: Умро млади фудбалер (16)

Аутор:АТВ редакција
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Трагичне вести стижу из Грчке, 16-годишњи фудбалер Гјана Аслан преминуо је неколико дана након што је тешко повријеђен током утакмице на Тасосу.
Млади фудбалер Виранас Кавале је од недеље био прикључен на респиратор на одељењу интензивне неге болнице у Кавали, након што је тешко повриједио главу током гостујуће утакмице против Панагија на Тасосу.
Несрећа се догодила већ у 2. минуту утакмице, на премијери првенства Фудбалског савеза Кавале.
Током борбе за лопту, млади фудбалер је изгубио равнотежу у близини аут-линије, пао и потиљком ударио у бетонски зид трибине и одмах остао без свијести. Помогао му је одмах доктор који је био присутан на утакмици, након чега је хитно превезен у болницу. Нажалост, љекари нису успјели да му спасу живот.
Вијест о његовој смрти објавио је АПС Виронас Кавала, клуб за који је играо, а који се опростио од младог фудбалера и упутио саучешће његовој породици и најближима.
"Са неизмјерним болом и неописивом тугом, спортска породица Виранаса из Кавале опрашта се од свог детета, фудбалера Виранаса Б, Гјане Аслана, нашег Анија, који нас је тако прерано напустио. У овим тешким тренуцима изражавамо искрено саучешће његовој породици и најближима и делимо њихову бол. Желимо да знају да неће бити сами у овој трагичној животној ситуацији. Виранас Кавала тугује, изгубили смо своје дијете. Срећан пут, дечаче наш. Заувијек ћеш живјети у нашим срцима. Управа, тренери, фудбалери и цела твоја спортска породица из Виранаса Кавале", поручили су из клуба, преноси портал Спорт24.гр.
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