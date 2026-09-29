Возаче у БиХ очекују велике промјене

Аутор:АТВ редакција
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Грађане Босне и Херцеговине у наредном периоду очекују крупне промјене у области регистрације возила, саобраћајних докумената, увоза аутомобила те обуке и полагања возачких испита.
Министар комуникација и saobraćaja БиХ Един Форто представио је раније низ измјена подзаконских аката који произлазе из Закона о основама bezbjednosti саобраћаја на путевима.
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Најнаглашенија новост за све возаче јесте укидање досадашње папирне саобраћајне дозволе која је захтијевала годишње овјеравање и печатирање на шалтерима. Њу ће замијенити трајна пластична картица израђена од поликарбоната, димензија и изгледа идентичних личној карти или возачкој дозволи, а производиће је ИДДЕЕА.
Према приједлогу изгледа нове "Потврде о регистровању возила", картица са предње и задње стране садржи низ савремених безбједносних и техничких карактеристика:
Приликом годишњег продужења регистрације подаци ће се ажурирати искључиво у електронском систему, без потребе да грађани картицу носе на шалтер ради физичког печатирања. Нова картица мијењаће се само у случају промјене власника возила.
Поред тога, власничка књижица се у потпуности укида, а власништво над возилом убудуће ће се доказивати посебном потврдом коју издаје МУП.
Процес регистрације биће знатно поједностављен јер грађани више неће морати физички прилагати доказ о плаћеном техничком прегледу нити полису осигурања. МУП и надлежне институције све ове податке провјераваће аутоматски кроз заједнички дигитални систем.
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Такође се укида обавеза доношења оригиналних царинских декларација, иностраних рачуна и њихових превода приликом доказивања поријекла возила купљеног од овлаштеног дистрибутера.
Мијења се и концепт регистарских наљепница, чија цијена остаје непромијењена – 5 КМ.
Скенирањем Кју Ар кода на црвеној наљепници грађани ће моћи провјерити којој тачно институцији, општини, кантону или ентитету припада одређено службено возило. Наљепнице ће садржавати и РФИД (радиофреквенцијски) чип, који је предвиђен за будуће дигиталне услуге попут аутоматске наплате путарина или паркинга.
Примјена новог система картица и наљепница планирана је од 1. јануара 2028. године.
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