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Возаче у БиХ очекују велике промјене

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29.09.2026 14:04

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Возаче у БиХ очекују велике промјене
Фото: Pixabay

Грађане Босне и Херцеговине у наредном периоду очекују крупне промјене у области регистрације возила, саобраћајних докумената, увоза аутомобила те обуке и полагања возачких испита.

Министар комуникација и saobraćaja БиХ Един Форто представио је раније низ измјена подзаконских аката који произлазе из Закона о основама bezbjednosti саобраћаја на путевима.

Лука Алерић

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Најнаглашенија новост за све возаче јесте укидање досадашње папирне саобраћајне дозволе која је захтијевала годишње овјеравање и печатирање на шалтерима. Њу ће замијенити трајна пластична картица израђена од поликарбоната, димензија и изгледа идентичних личној карти или возачкој дозволи, а производиће је ИДДЕЕА.

Према приједлогу изгледа нове "Потврде о регистровању возила", картица са предње и задње стране садржи низ савремених безбједносних и техничких карактеристика:

  • Интегрисани чип и контактлес (бежична) технологија за брзи очитавање података.
  • Заштитни елементи: Холограм са државним симболима, УВ заштита, микротекст, тактилни елементи и ласерска гравура
  • Кју Ар код на полеђини за додатну провјеру аутентичности и брз приступ подацима

Приликом годишњег продужења регистрације подаци ће се ажурирати искључиво у електронском систему, без потребе да грађани картицу носе на шалтер ради физичког печатирања. Нова картица мијењаће се само у случају промјене власника возила.

Поред тога, власничка књижица се у потпуности укида, а власништво над возилом убудуће ће се доказивати посебном потврдом коју издаје МУП.

Процес регистрације биће знатно поједностављен јер грађани више неће морати физички прилагати доказ о плаћеном техничком прегледу нити полису осигурања. МУП и надлежне институције све ове податке провјераваће аутоматски кроз заједнички дигитални систем.

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Такође се укида обавеза доношења оригиналних царинских декларација, иностраних рачуна и њихових превода приликом доказивања поријекла возила купљеног од овлаштеног дистрибутера.

Плаве и црвене наљепнице са Кју Ар кодом и чипом

Мијења се и концепт регистарских наљепница, чија цијена остаје непромијењена – 5 КМ.

  • Плаве наљепнице биће намијењене возилима у власништву физичких лица и приватних компанија
  • Црвене наљепнице носиће службена возила која се финансирају из буџета у БиХ

Скенирањем Кју Ар кода на црвеној наљепници грађани ће моћи провјерити којој тачно институцији, општини, кантону или ентитету припада одређено службено возило. Наљепнице ће садржавати и РФИД (радиофреквенцијски) чип, који је предвиђен за будуће дигиталне услуге попут аутоматске наплате путарина или паркинга.

Примјена новог система картица и наљепница планирана је од 1. јануара 2028. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

регистрација возила

Возачи

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