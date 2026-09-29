Колико соба има једнособан, двособан или трособан стан: Архитекта објаснио

Аутор:АТВ редакција
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У огласима за некретнине често се могу наћи они у којима је стан који има једну спаваћу собу и дневни боравак означен као двособан. С друге стране, многи очекују да у двособном стану имају двије спаваће собе, што изазива незадовољство и расправе на терену.
Колико просторија би требало да посједује једнособан, двособан или трособан стан за Индекс појаснио је хрватски архитекта Јанко Краљ из АТАК студија. И сам признаје да ситуација у пракси није много слична ономе што правилник прописује.
"Прва типологија коју морате анализирати је гарсонијера. Дакле улазни простор, купатило те мултифункционалан простор (кухиња, трпезарија, спавање, боравак). Први сљедећи тип је исто то, али с преграђеном кухињом и трпезаријом. У било којем нормалном систему то би се такође звало гарсонијера јер се ту у пракси изводи идентичан тлоцрт, али се кухиња одијели најобичнијим преградним зидом. Код нас су то 'једнособни станови'. Лично сматрам да је то велики промашај те погрешно именовање јер тај гарсоњерски мултифункционални боравак/спавање/трпезарија склоп није соба. Соба је, по мом мишљењу, нешто друго, нешто гдје одлазимо искључиво спавати/одмарати/боравити одвојено од дневне зоне", наводи, између осталог, Краљ.
Наглашава да - пола собе не постоји.
"Или имаш собу или имаш, да 'простиш, смијурију. Постоји дјечја соба (или, другим ријечима, радна соба) те спаваћа соба. Разликују се по величини и броју ормара који их морају функционално 'пратити' у стану. Здрав разум нам говори да, ако на гарсонијеру налијепиш собу, она минимално мора бити спаваћа соба и да се то тек онда може и мора звати једнособан стан. Не и код нас! Код нас је ово, колоквијално и у складу с 'Правилником', двособан стан, што је потпуни и тотални промашај јер овај стан има једну собу и један мултифункционалан простор, а не двије собе", додаје архитекта.
Истиче да сама проблематика називања једнособног стана двособним станом чак не би нити била проблем "када би постојао кохезиван правилник који би за комерцијалну станоградњу дефинисао и појмове, и обавезе пројектаната, и обавезе продаваца, те када би он био имплементиран у законе који предвиђају казне за оне који се номенклатуре не придржавају".
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"Зовите онда собе и станове како год хоћете, али дајте нам правни оквир и јасне дефиниције којих се морамо држати", поручује Краљ.
Додаје да, када терминологија није јасна и када нема механизама контроле нових пројеката, не може бити ни квалитетног оглашавања.
"То, вјерујте, отежава посао и агентима за некретнине и купцима. И одмах вам је јасно зашто тај врући кромпир нико не жели дотаћи. Када би се за сваки нови стан морала користити исправна терминологија, многи би истог трена гракнули и рекли да ће то, поново, резултирати вишом цијеном станова. Дакле ако тражите минимум квалитета - опалиће вас по џепу. Систем је ово који је настао због више деценија нерада. Дакако да се по овом питању ништа не мијења те да се употреба погрешне терминологије у огласницима не кажњава, јер би у оба случаја то значило да се неко у Министарству мора у свој уред вратити с цигарет-паузе, прошлогодишњег неискориштеног годишњег или боловања и нешто конкретно одрадити. Под конкретно мислим направити Правилник који је бољи од овог и који би се тицао становања уопштено, а не само подстицаног становања. Такође, направити Правилник у којем се прописују казне за погрешно оглашавање", поручује архитекта.
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