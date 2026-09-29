Којић: Суљагић измишља приче да би дошао до мјеста амбасадора

Аутор:АТВ редакција
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Директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић нападима на институције Републике Српске жели да се номинује за амбасадора након избора, изјавио је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Он је навео да је Суљагић у те сврхе кренуо да изводи перформансе и измишља приче.
"Овај пут жели да покаже како има добре везе у МУП-у Републике Српске и жели да понизи један од стубова Српске причом о упаду у Меморијални центар и његовим хапшењем. Суљагић жели да понизи МУП причом да информације `цуре` и како он има неке који му дојављују", рекао је Којић.
Он сматра да је дегутантно и морбидно да се жртве користе за политичке игре било кога.
"Али, шта да очекујемо од човјека који је свог оца представио као жртву некаквог геноцида из 1995. године, а знамо сви да му је отац погинуо у нападу на српско село много прије 1995. године", навео је Којић.
Република Српска
Којић: Меморијалном центру Поточари мора се стати у крај
Он је указао да сам тајминг који је Суљагић изабрао за своју играрију и прављење жртве од себе даје за право да се сумња да он све чини како би се номиновао за амбасадора.
"Јавна је тајна да машта о томе, а то опет чини преко грбаче жртава и њихових породица што је у најмању руку болесно. Ма колико њему сметало Сребреница је у Републици Српској, а самим тим и Меморијални центар Поточари и подизање тензија сигурно да није добро, поготово пред изборе", рекао је Којић
Он каже да Суљагић и његови трабанти не презају ни од чега и покушавају да изазову нежељене сцене како би поново почели са призивањем међународне заједнице јер је то њихова мантра скоро па три деценије.
Република Српска
Чему сва галама ако Меморијални центар Поточари ради по закону?
Нагласио је да становништво треба да вјерује институцијама и да остане мирно, без насједања на провокације оних који се најбоље сналазе у хаосу, док институције треба да раде свој посао како би ово поднебље остало мирно.
МУП Републике Српске јуче је одбацио као потпуно нетачне и неосноване тврдње директора Меморијалног центра Сребреница Емира Суљагића да МУП припрема његово хапшење, као и акцију уласка Специјалне антитерористичке јединице у тај центар.
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