Којић: Меморијалном центру Поточари мора се стати у крај

Аутор:Славиша Ђурковић
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В.д. директора Спомен-меморијала српским жртвама Подриња и Бирча Бранимир Којић каже да се Меморијалном центру Поточари мора стати у крај и да је то мјесто одакле долазе напади на Републику Српску.
За АТВ је коментарисао актуелну ситуацију у којој истражни органи у Републици Српској прегледају пословање Меморијалног центра у Сребреници.
"Прво што се примијетило је конфузија међу Бошњацима. Добар број њих и оних који су запослени у јавним институцијама, имају уговор у Поточарима. Одмах су се запитали јесу ли и они на списку јер знамо да ти људи имају уговоре и поред тога што раде у јавним институцијама Републике Српске. На том списку је један Златко Лагумџија који знамо шта је радио када је у питању она срамна резолуција против читавог српског народа, ако је он био на листи да прима плату, то јасно говори чему служи тај центар".
Којић подсјећа да Емир Суљагић пљује све што је српско и да ће људи у Меморијалном центру учинити све да заштите оно што су радили, а очигледно је да су радили одређен криминал.
"Сребреница је мала средина, зна се ко шта руча. По чаршији се прича о енормним средствима која долазе. Прије двије године је шведска амбасадорка жељела да дође у Поточаре да се поклони њиховим жртвама, а Суљагић је рекао да не може јер нису дали никакав новац. То опет говори да су доле огромна средства и да само онај ко донесе новац може да се поклони. Знамо и да се тај Центар финансира и са нивоа БиХ, а Суљагић говори да су то само мања средства. Знамо да је доле запослено 197 људи. То показује да су ту велика средства. Знамо да многа донаторска средства долазе, али треба да се плати порез".
Којић каже да је о овоме лако причати у Бањалуци, али је теже у Сребреници.
"Тај Меморијални центар је све осим онога што треба да буде. Имамо чињеницу да су се сви српски политичари поклонили жртвама и то показује много о нама. Ми поштујемо све жртве, али не желимо да носимо хипотеку нечега што нисмо, а тај Меморијални центар чини све да сатанизује Србе", каже Којић.
Он истиче да ако Меморијални центар прогони одређене људи, ми треба да ћутимо и да наша полиција треба да буде као навијена лутка како Суљагић каже.
"Поточари су у Републици Српској, сви морају да поштују законе Републике Српске. Ми кад одемо у ФБиХ водимо рачуна о свему, поштујемо да је то други дио БиХ. Нећемо да дозволимо да неко сатанизује суд и тужилаштво и читаву Републику Српску. Волио бих да на овоме стане, али мислим да ћемо тек видјети шта су они спремни из Меморијалног центра", упозорава Којић.
Коментаришући окретање приче у јавности, Којић поручује да ће ускоро рећи да се поново чини "геноцид" и да се поново убијају жртве.
"Суд и тужилаштво их јури због финансија. Да улазимо у ове теме о којима ја причам, ту би било свега. Енормна су средства, свако ко се огријешио о закон треба да одговара", каже Којић.
Он вјерује и да ће сада затражити посебан статус за Сребреницу и да Поточари добију статус општине.
"Обични народ који нема користи од Меморијалног центра и живи од поштеног рада, а који су и породице жртава, кажу исто што и ми: Свако треба да одговара за оно што је учинио или није учинио. Ово је само прикупљање доказа, нико није осуђен, али направила се прича као да јесу. Обичан свијет тумачи као што тумачимо и ми", каже Којић.
Он поручује да је проблем у Меморијалном центру то што изјаве дају у Полицијској страници Сребреница, а то је полиција Републике Српске и тужилаштво Републике Српске.
"Да је то Тужилаштво и Суд БиХ то би за њих било лук и вода. Знају да би тај суд учинио све као што је учинио све да пусти Орића и Махмуљина. Помињем Суљагића, он је персонификација тог Центра. Он је најгласнији да се одбрани јер, како кажу, у страху су највеће очи. То показује да постоји нешто и желимо да препустимо полицијским или судским органима. Сви људи који раде свој посао, а само бранећи право. Да је ово нормална и функционална држава, и федерални МУП или Тужилаштво би тражили информације јер морају. Оно што они желе из Меморијалног центра је да притисцима пренесу предмет на Суд и Тужилаштво БиХ јер знају да ће ту проћи некажњено и да ће се још смијати Републици Српској и свим њеним грађанима", каже Којић.
Он очекује да суд и тужилаштво, ако пронађу доказе да су у Меморијалном центру криви, подигне оптужницу. Ако не пронађу ништа, нека пусте људе да раде свој посао.
"Очекујемо да ће суд и тужилаштво Републике Српске истрајати и да неће попустити пред Суљагићем и екипом. Они су спремни на све како би се заштитили. Видјели смо да су писали ОХР-у, одмах дижу кукњаву, желе да имају ексклузивно правно када су жртве у питању и када је у питању дај дио Републике Српске и траже да се издвоји. То је напад на све нас породице убијених Срба. Нико нема право да се коцка, ово се мора одбранити. Они већ имају посебан статус, у Сребреници су телефонски бројеви 991, њих не обезбјеђује полиција Републике Српске него СИПА. Шта је сљедеће? Да поставе заставе са љиљанима, ратне заставе? Морамо да схватимо да је тај Меморијални центар све оно осим онога што треба да буде. Бањалука и сваки дио Српске мора да се укључи у ово", каже Којић.
Он поручује да ради и разговара са Бошњацима и да су сви свјесни да појединци у Сребреници лијепо живе и да се хвале огромним примањима, наводећи случај Мунире Субашић.
"Емир Суљагић није господин. Човјек који сахрани свог оца као жртву из 1995. године, а отац му погинуо у нападу на српско село. Он је директор, не може бити господин. Како они према нама, морамо и ми тако према њима. Надам се да ће суд и тужилаштво да одраде свој дио посла. Ако су им чисти папири, бујрум радите даље", каже Којић.
Он поручује и да им није сметала полиција Републике Српске када су га позвали на разговор баш по пријави Суљагића.
"Давао сам изјаву шест сати и доказао да нема ријеши о увреди и клевети. Одазвао сам се, знам да нисам крив. Свако мора да носи свој крст и одговара за оно што уради или не уради. Позивам све да ово до краја испратимо", каже Којић и поручује да се Меморијалном центру у Поточарима мора стати у крају.
"Решетање по Републици Српској управо креће из Меморијалног центра. Доћи ће многе ствари на видјело. Ове године су квадисти на дан некаквог њиховог марша мира завршили пут код куће Насера Орића. Одговорно тврдим да су Суљагић и његова екипа знали гдје ће то завршити. Шта је сљедеће? Да се из Меморијално центра финансира сређивање куће Насера Орића и да ће то сутра бити музеј?", поручује Којић.
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