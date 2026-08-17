Милуновић: Уназад двадесетак квартала имамо позитивне стопе реалног раста БДП-а

Аутор:АТВ редакција
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Уназад двадесетак квартала имамо позитивне кварталне стопе реалног раста БДП-а, рекао је Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.
Милуновић се осврнуо и на гледаност Републичког завода за статистику на друштвеним мрежава.
"Гледаност расте из мјесеца у мјесец дефинитивно, наше друштвене мреже су једна од ствари на које смо поносни. То је препознато не само у Републици Српској, Босни и Херцеговини, већ у читавој регији. Можда смо мало атипични као једна јавна институција, међутим на један интересантнији начин покушавамо да приђемо нашим корисницима", рекао је Милуновић.
Статистика не представља сам обичан број него смјерницу онима који доносе одлуке.
"Када се објави податак о просјечној плати, свако то гледа индивидуално и упоређује себе гдје, он/она налази у односу на тај просјек. Када се публикује податак о просјечној цијени квадрата у неком граду, свако гледа из своје личне перспективе под којим условима је тај неко куповао стан, тако да ту свако има свој неки доживљај али ми показујемо благовремено тачне и поуздане податке", каже Милуновић.
Бруто домаћи производ је прошле 2025. године је по први пут близу 19 милијарди и као такав је за два посто већи у односу на 2024. годину, каже Милуновић.
"Оно што треба да охрабри је чињеница да уназад 20-ак квартала имамо позитивне кварталне стопе реалног раста бруто домаћег производа, тај тренд је настављен и у 2026. години. У првом кварталу имамо, у односу на исти период прошле године раст од 2,1 посто. Имамо неке области које биљеже боље резултате, неке друге које имају слабије резултате, али то је све и саставни дио живота и хетерогена је структура БДП-а", рекао је Милуновић.
Како каже, покретач раста у периоду 2025. и почетка 2026. године јесте трговина, док са друге стране прерађивачка индустрија сектор који запошљава велики број запослених, а у овом моменту нема позитивног показатеља.
Економија
БДП у Српској би до краја године могао достићи 20 милијарди
"Када говоримо економској слабости, можда у овом моменту простор за већи економски напредак може бити побољшање у области прерађивачке индустрије, зато што је прерађивачка индустрија јако важна за спољнотрговинску размјену Републике Српске. 82% нашег извоза је прерађивачка индустрија, што значи кад се у будућности промијене индекса па умјесто садашњих негативних буду позитивни самим тим ће се повећати и обим спољнотрговинске размјене, првенствено извоз, а у коначности и БДП. У глобалу, економска активност је позитивна", наводи Милуновић.
Период од 2020. до 2025. године био је врло специфичан и изазован. Такође, 2022. године догодили су се велики инфламаторни шокови како у Републици Српској, БиХ, а тако и у цијелом региону, појашњава
"Главни разлог због ког инфлација, већ два мјесеца узастопно успорава је чињеница да цијена хране и безалкохолних пића није расла у том периоду. У периоду априла имали смо континуирани раст цијена, онда је можда достигла неки пик и сад имамо, кад поредимо мај текуће са мајем прошле године, имамо благи пад. Управо то говори колико је за укупну инфлацију важна храна и безалкохолна пића, јер кад тај сектор крене да пада самим тим глобално индекс се смањује", рекао је Милуновић.
Како каже, фебруар 2021. године је задњи период када смо имали пад цијена хране и безалкохолних пића.
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