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Минић: Занима нас заједница без блокада и опструкција

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17.08.2026 18:56

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

БиХ је завршила посљедњи корак у процесу ратификације програма Инструмента претприступне помоћи за период од 2025. до 2027. године, чиме јој је омогућен приступ бесповратним средствима ЕУ у износу од 140,5 милиона евра, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Таква заједница нас занима, без блокада и опструкција, уз уважавање ставова сва три конститутивна народа. Увјерен сам да то жели сваки нормалан човјек у Републици Српској, али и у ФБиХ - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, одлука о финансирању програма објављена је данас у "Службеном гласнику БиХ", чиме су створени услови за кориштење средстава намијењених подршци кључним реформама и инвестицијама широм БиХ.

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Таг :

Саво Минић

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