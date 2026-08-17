Минић: Занима нас заједница без блокада и опструкција

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БиХ је завршила посљедњи корак у процесу ратификације програма Инструмента претприступне помоћи за период од 2025. до 2027. године, чиме јој је омогућен приступ бесповратним средствима ЕУ у износу од 140,5 милиона евра, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Таква заједница нас занима, без блокада и опструкција, уз уважавање ставова сва три конститутивна народа. Увјерен сам да то жели сваки нормалан човјек у Републици Српској, али и у ФБиХ - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, одлука о финансирању програма објављена је данас у "Службеном гласнику БиХ", чиме су створени услови за кориштење средстава намијењених подршци кључним реформама и инвестицијама широм БиХ.
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