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Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 15:25

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, изјавио је да породица страхује да је генерал у Хагу поново доживио мождани удар.

Младићев син најавио је за Срну да се он и мајка спремају да иду у Хаг и посјете генерала у сриједу, 19. августа.

"Наш лаички поглед је да је могуће да је он поново имао мождани удар. Нама није речено да се то десило, а требало би ускоро да га посјети и доктор из Србије и види о чему се ради", рекао је Дарко Младић.

Он је додао да је тренутно у комуникацији са Хагом да се види који ће дан љекар из Србије прегледати генерала.

"Вјероватно ће у току ове седмице и доктор отићи код њега. Нама се чини да је то био мождани удар, а доктор из Србије ће да га прегледа и да каже тачно шта је", каже Младићев син.

Према његовим ријечима, хашки љекари кажу само да му се стање погоршало и да је он све ближе крају.

Генерал Младић налази се се од 2024. године у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

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Тагови :

Ратко Младић

Дарко Младић

Хашки трибунал

Ратко Младић мождани удар

лијечење

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