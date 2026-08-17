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Голубовић: Све спремно за почетак нове школске године

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:16

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Министар просвјете и културе РС
Фото: Srna

Све је спремно за почетак нове школске године у Републици Српској, гдје ће од септембра у клупама бити око 100 првачића више него лани, док ће укупно основаца бити више од 80.000, речено је на састанку министра просвјете и културе Боривоја Голубовића и представника актива директора основних и средњих школа.

Након састанка који је одржан у Источном Новом Сарајеву, Голубовић је рекао да се неометано улази у нову школску годину, те да су уџбеници за ученике основних школа од првог до деветог разреда скоро испоручени у свим општинама.

Голубовић је истакао да је данашњи састанак са активима директора основних и средњих школа уобичајен пред почетак школске године, те да је за овогодишњи састанак изабран објекат нове Основне школе "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву, који би до 1. септембра требао бити завршен.

"Према увјеравању директора очекујемо сређивање прилазних путева, како би дјеца имала приступ школи и надамо се да ћемо почети на вријеме", рекао је Голубовић новинарима.

Према његовим ријечима, у новој школској години биће уписано око 100 више првачића него у претходној, а укупно ће у клупама основних школа бити више од 80.000 ученика.

Директор Основне школе "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву Андреа Вукобрат рекла је да ће у новој школској години у овој школи бити 437 ученика распоређених у 18 одјељења од првог до деветог разреда.

"И то ће бити прва генерација ученика у овој школи. Сви радови би требали бити завршени до 1. септембра и наши ученици ће моћи мирно да уђу у школу", рекла је Вукобрат.

Професор Мирослав Вујичић захвалио је у име начелника Источног Новог Сарајева Влади Републике Српске, министру и свима који су учествовали у реализацији пројекта изградње нове основне школе у овој општини.

"Драго ми је што се завршава трећа нова школа од Дејтона до данас у Источном Сарајеву. Ми Срби који смо живјели у Сарајеву смо оставили школе и све оно што смо градили, али захваљујући мудрим локалним политикама и политикама Владе град Источно Сарајево константно напредује и расте", нагласио је Вујичић.

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић уручио је данас и одлуку о оснивању Основне школе "Стево Калуђерћић" њеном директору Андреи Вукобрат, преноси Срна

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Тагови :

Боривоје Голубовић

нова школска година

Република Српска

Министарство просвјете

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