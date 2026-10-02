Пет година без сестре: Милица Тодоровић проговорила о великој издаји

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
„Не волим да осуђујем људе, свако има неку своју муку, свакоме је његова мука највећа и, наравно, ја сам и сестри опростила“, казала је Милица.
Пјевачица Милица Тодоровић (34) у више наврата говорила је о приватном животу, а никада није крила колико јој породица значи и колико јој је важна њихова подршка.
Ипак, њен однос са старијом сестром Јованом једно вријеме био је озбиљно нарушен, па пет година нису разговарале.
Јованин супруг четири године био је Миличин менаџер, а њихов пословни однос завршио је несугласицама о којима се својевремено доста писало у медијима. Према тим наводима, повјерење је било нарушено због наводне финансијске преваре која је укључивала 60.000 евра.
Милица је касније отворено говорила о периоду у којем је била удаљена од сестре и њених сестрића.
„Од моје старије сестре муж био је мој менаџер четири године и ту се десила једна велика издаја. Сестра није могла да стане на моју страну, већ је остала са супругом због дјеце. Но, небитно, ја сам наредних пет година остала без моје сестре и мојих сестрића. То је сестра за коју сам ја посебно везана“, испричала је Милица.
Како је навела, прошле године одлучила је разговарати са зетом и рећи му све оно што је годинама држала у себи.
„Прошле године сам сјела са својим зетом и све што сам држала у себи четири-пет година, све сам му рекла, све најружније ствари. Извинио се и искрено се покајао“, открила је пјевачица.
Милица је признала да јој је посебно тешко падало то што њена сестра није знала на чију страну да стане, али је с временом покушала разумјети и њену позицију.
„Али некако и њу разумијем и ја се трудим да свијет гледам са позитивније стране и да свакога на овом свијету разумијем и ко ме повриједи да видим да се питам што је мене сада овај човјек повриједио. Океј, можда нека његова фрустрација зато што је он нешто незадовољан својим животом па је ето на мене“, рекла је.
Пјевачица је истакла да не воли осуђивати људе јер, како каже, свако носи неку своју муку.
„Не волим да осуђујем људе, јер свако има неку своју муку што се каже, свакоме је његова мука највећа и, наравно, ја сам и сестри опростила и данас се, Богу хвала, дружимо и видимо и све је како треба“, закључила је Милица Тодоровић, пише Ало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
17 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
23 ч1
Најновије
Најчитаније
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Тренутно на програму